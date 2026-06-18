北中米ワールドカップで現地６月17日、グループステージＫ組の第１節が開催。初出場のウズベキスタン代表と、２大会ぶり７回目の出場となるコロンビア代表が、エスタディオ・シウダ・デ・メヒコで対戦した。序盤からポゼッションで上回るコロンビアに対し、ウズベキスタンは堅実な守備で対応する。32分、縦パスに抜け出したコロンビアのディアスが放った決定的なシュートは、ポストに弾かれてゴールならず。その２分後、ディ