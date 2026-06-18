【マクドナルド：「トクニナルド」キャンペーン第4弾】 開催期間：6月22日～7月3日 日本マクドナルドは、「トクニナルド」キャンペーン第4弾を6月22日から7月3日まで開催する。 年間を通して人気商品が次々おトクになる「トクニナルド」キャンペーンの第4弾が開催決定。本キャンペーンでは、6月22日から7月3日までの12日間限定でサイドメニュー「マック