先月、東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持していたとして逮捕・起訴されたバレーボール男子元日本代表の佐藤駿一郎被告が18日に保釈されました。バレーボール男子元日本代表の佐藤駿一郎被告は18日午前、保釈され都内で取材に応じました。保釈後の佐藤被告「今回の事件について深く反省していますし、誠に迷惑かけて、協会やバレーボール関係者のみなさま、世間のみなさんに大変申し訳なく思っています。すみませんでした」保釈