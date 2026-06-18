北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故で、運航会社の社長に禁錮5年の実刑判決が言い渡されましたが、桂田精一被告は即日控訴しました。乗客の家族は「やっぱり何も反省していない」と胸の内を明かしました。■乗客の家族「やっぱり反省してないんだと」判決後の会見で乗客の家族が語ったのは──。乗客の家族「やはり桂田氏の態度を見ていると、事故が起きたときから何も変わっていないんだと。反省していないんだと」一礼した後