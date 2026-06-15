ＮＥ<441A.T>は大幅安。年初来安値を更新した。前週末１２日の取引終了後、２６年４月期の単独決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４６億３０００万円（前期比１３．８％増）、営業利益予想は１１億９０００万円（同１８．６％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが優勢になっている。ＥＣ事業者を支援するクラウドサービス「ネクストエンジン」の顧客利便性の向上に伴う受注処理件数の増加などにより２ケタの増収を見込む一方、サイバーセキュリティ対策をはじめＥＣインフラとしての信頼性を担保するための各種投資を実施するほか、マーケティングなどの成長投資を積極化するため大幅減益の見通しになった。



あわせて２９年４月期を最終年度とする中期経営計画（２７年４月期～）を開示。売上高７２億円、営業利益１６億５０００万円を目指す。韓国子会社の設立をはじめアジア市場への事業領域の拡大などを進める。同時にロカルコ事業に含まれる「ふるさと納税支援事業」を８月１日付でサイバーレコード（熊本市中央区）へ譲渡すると発表した。譲渡価額は２億２０００万円。同事業は事業者間の競争が激化するなか、安定的に運営するための顧客基盤の維持が課題になっていた。



出所：MINKABU PRESS