大好きなお母さんの月命日の日に、お母さんの写真に向かってお話をするような仕草を見せるわんちゃんの姿が感動を呼んでいます。

お母さんに甘えているかのようなわんちゃんの光景には、「なでなでしてもらえたのかな」「お母さん、帰ってきてたのかも？」と、温かな言葉が送られることに。投稿は6万表示を超えて、たくさんの人に感動を届けています。

【動画：母の月命日、なぜか犬が『仏壇』に向かって…まるでお話をしているかのような『まさかの光景』】

お母さんの月命日の日に、チャコちゃんが…

TikTokアカウント『続橋 輝美』に投稿されて感動を呼んでいるのは、お母さんの月命日に心温まる姿を見せてくれたわんちゃんの光景。

その日、お母さんの仏壇の前へ向かったミニチュアダックスフンドのチャコちゃん。写真に写るお母さんは、チャコちゃんが大好きだった笑顔いっぱいのお顔。今にも話しかけてくれそうなその写真を見て、きっとチャコちゃんもお母さんがそばにいるように感じているのかもしれません。

そうしてお母さんの写真の前で周囲をうかがっていたチャコちゃんですが、この日はいつもとは違う行動を取り始めたのだとか。そしてこのあと、チャコちゃんのある光景が、たくさんの人に感動を届けることとなったのでした。

お母さんの写真とお話をしているような仕草を見せるチャコちゃん

お母さんの仏壇の前でソワソワと辺りを見回していたチャコちゃん。お母さんの写真の前までやってくると、写真の中の笑顔のお母さんと目を合わせて立ち止まったといいます。その姿は、まるでお母さんと何かお話をしているかのよう。

そして、その数秒後…チャコちゃんは何かを目で追うように空中へ視線を向け始めたといいます。そこで飼い主さんは、チャコちゃんの予想もしない反応を目撃することとなったのでした。

「お母さん、ここにいるよ」と教えてくれるチャコちゃんに涙

空中へ視線を向けて、何かを見つめるチャコちゃん。その直後…なんと、チャコちゃんはまるで何かに頭を押しつけるような仕草を始めたそう！その姿は、誰かに甘えている時の動きにそっくり。

もしかすると、チャコちゃんにはお母さんの姿が見えているのかもしれません。「お母さん、ここにいるよ」と伝えてくれているかのように飼い主さんをふり返るチャコちゃんに、思わず目頭が熱くなってしまいます。

そんなチャコちゃんの様子を見て、飼い主さんは「お母さんと遊んでたんだね」と、優しく見つめ返してあげたそう。触れることはできないけれど、きっとこれからも、お母さんはチャコちゃんたちを温かく見守り続けてくれることでしょう。

お母さんの写真に向かって甘えるような仕草を見せるチャコちゃんの光景には、「チャコちゃんには、お母さんがしっかり見えてるんですね」「スリスリしてますね」「大好きなお母さんに撫でてもらったのかな？」と、温かな言葉が寄せられることに。

TikTokアカウント『続橋 輝美』では、そんな愛情あふれる家族たちと暮らすチャコちゃんと、ミニチュアダックスフンドのアンちゃんの、幸せいっぱいな日々が綴られていますよ。

チャコちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「続橋 輝美」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。