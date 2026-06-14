結婚式直前に欠席した友人から、ご祝儀が届きませんでした…。料理や引き出物の費用はすでにかかっていますが、こちらからご祝儀をお願いするのはマナー違反でしょうか？

結婚式直前の欠席は、料理代・引出物代のキャンセル料がかかるのが一般的

結婚式を直前に欠席されると、新郎新婦にとっては気持ちの面だけでなく、金銭的な負担も重くのしかかります。なぜなら、結婚式場に支払うゲスト分の料理代や引出物代は、基本的に直前の段階ではすでにキャンセルが間に合わないからです。

一般的な結婚式場の規約では、挙式まで1ヶ月を切るとキャンセル料が発生するケースがあります。つまり、友人が出席しなくても、新郎新婦側は本来その友人が食べるはずだった料理代や引出物代を式場へ支払わなければなりません。

欠席理由が急病や弔事などやむを得ない事情だとしても、発生してしまった実費は新郎新婦の自己負担となってしまうのが一般的な仕組みです。



挙式直前に欠席した人が包むべきご祝儀の相場は「1万～3万円」

では、直前に欠席することになったゲスト側は、マナーとしていくらご祝儀を包むべきなのでしょうか。料理代などのキャンセル料が発生している時期の欠席であれば、出席時と同額の「3万円」を包むのがマナーとされています。

万が一、手持ちの資金に余裕がない場合でも、料理代や引出物代の実費をカバーできるよう「1万～1.5万円」程度は包むのが最低限の配慮でしょう。

このように、直前欠席の場合は「料理代や引出物代がすでに発生していること」を考慮して、お祝い金とお詫びの気持ちを込めてご祝儀を届けるのが一般的な礼儀とされています。



届かないご祝儀をこちらから直接お願いするのはマナー違反？ モヤモヤを解消する2つのアプローチ

料理代などを自己負担している新郎新婦からすれば、「ご祝儀が届かない」というのはモヤモヤする事態でしょう。

しかし、こちらから友人に対して「料理代がかかっているから、お金を払ってほしい」と直接お願いしたり、ご祝儀を催促したりするのはおすすめできません。お祝いはあくまで自発的に贈るものであり、義務として請求するものではないからです。

どうしてもモヤモヤを解消したい場合は、次の2つのアプローチを検討してみましょう。

（1）「体調はもう大丈夫？」など相手を気遣うような連絡を入れる

直前欠席の理由が急病などであれば、友人も落ち着いてからご祝儀やお詫びを贈ろうと考えている可能性があります。まずは相手を思いやる連絡を入れることで、友人がご祝儀を思い出すきっかけを作ることができるでしょう。

（2）結婚式当日に用意していた引出物やカタログギフトなどを、後日自宅へ郵送する

「当日に渡す予定だったものだから受け取ってね」と伝えることで、相手にも料理や引き出物などの準備が進められていたことが伝わり、後日あらためてご祝儀を渡すなどの対応につながる可能性があります。



直前欠席のトラブルはお互いの思いやりが大切！ 今後の関係性を見極めるきっかけにしよう

結婚式直前の欠席でご祝儀が届かないというトラブルは、新郎新婦にとっては精神的な負担だけでなく、金銭面での影響も生じることがあります。料理代や引出物代を自分たちが出している以上、モヤモヤするのは当然のことだといえます。しかし、冠婚葬祭のマナーにおいては、こちらからお金を請求することは避けるべきでしょう。

まずは相手の事情を気遣う連絡を入れ、郵送で引出物を送るなどの対応を心がけてみましょう。それでも相手から連絡や対応がない場合は、今後の付き合い方について改めて考える機会と捉えるのもひとつの方法です。過度に気にし過ぎず、自身の気持ちや人間関係を大切にすることも重要といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー