YouTubeチャンネル『チャンネルぺぺ』に投稿されたのは、ロシアンブルーのペペちゃんと人間の赤ちゃんが一緒にいる様子です。まるで赤ちゃんを見守っているかのようなペペちゃんの姿に「超優しくネコパンチ」「とってもとっても可愛い赤ちゃん」との声が集まっています。

【動画：赤ちゃんと一緒にいるネコ→そばで見守っているかのようで…とんでもなく癒される『寄り添う様子』】

赤ちゃんと猫

美しい被毛に覆われた、ロシアンブルーのペペちゃん。今日は家族である人間の赤ちゃんをお世話中なんだとか。

赤ちゃんと猫、本能で通じ合えているのかまったりとした空気が漂っています。

タッチ！

そんな空気の中、赤ちゃんはペペちゃんに興味津々。「ちょん！」とペペちゃんの身体に優しくタッチです。

ペペちゃんもそれに反応して、匂いをかいだり、優しく猫パンチならぬ猫タッチをしようと試みます。

しかし、投稿主さんに止められたのか、ギリギリのところでストップしたのでした。

見守りタイム

赤ちゃんは、今度はペペちゃんではなくコップに興味がうつったようです。

かわいらしいにっこにこの笑顔でコップで遊び始めました。

ペペちゃんは後ろから赤ちゃんを凝視しています。ひょっとしたら、赤ちゃんが危険なことをしないように、しっかりと見守っているのかもしれませんね。

これから二人が一緒に成長していく姿がとっても楽しみです。

YouTubeチャンネル『チャンネルぺぺ』ではぺぺちゃんとお子さんの仲睦まじい様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「チャンネルぺぺ」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。