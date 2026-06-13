牛肉や豚肉に比べて割安で「家計の味方」とされる鶏肉の価格が高騰している。

物価高による節約志向で、鶏肉人気が高まったことで需給が逼迫（ひっぱく）し、５月の鶏もも肉の店頭価格は、過去最高を更新した。鶏肉を使う外食チェーンも値上げに動いており、家計に影を落としている。（経済部 相間美菜子）

過去最高値

農林水産省の「食品価格動向調査」によると、５月の全国の量販店の鶏もも肉１００グラムの平均小売価格は、前年同月比６・９％増の１５４円で、過去最高値となった。価格の伸び率は国産牛肉（２・８％増の８４７円）、豚肉（３・６％増の２８５円）を大きく上回り、輸入牛肉（７・７％増の４２０円）と同水準だ。

週１、２度、スーパーで鶏肉を購入するという大阪市内の会社員女性（３０）は「最近は割引シールが貼られたものを買いだめして、冷凍して使うようになった」と節約術を明かした。

価格高騰は、インフレが進展する中、家計にやさしい食材として鶏肉の需要が拡大したことが大きい。今月２日の閣議後記者会見で鈴木農相は「物価高による消費者の節約志向で、牛肉や豚肉から需要がシフトした」との見方を示した。

鶏肉の消費量の約４割が輸入で、輸入価格の上昇も響いた。２０２５年に主要生産国のブラジルで鳥インフルエンザが流行。円安の日本は世界的な争奪戦で買い負け「外食事業者が国産に振り替えていることも相場を押し上げた」（鈴木農相）という。

対応に苦慮

外食チェーンでは、日本ケンタッキー・フライド・チキンが今年５月、「オリジナルチキン」や「骨なしケンタッキー」など店頭メニュー１４商品を２０〜２００円値上げした。崎陽軒（横浜市）は６月から人気弁当「横浜チャーハン」（税込み８９０円）のおかずの「鶏のチリソース」を「小海老のチリソース」に変更した。

大阪市西淀川区の弁当店「虎大朗（こたろう） 総本店」は２月、唐揚げ弁当（税込み７３４円）など各商品を数十円値上げした。だが、鶏肉の仕入れ価格の上昇が続いているうえ、中東情勢の影響で６月から弁当トレーやポリ袋などの資材価格も３割上がった。運営会社の代表を務める島本一樹さん（４０）は「唐揚げは、安くておいしいイメージがあり簡単に再値上げはできないが、気持ちとしてはさらに数百円値上げしたい」と嘆いた。

家計の味方の地位は維持できるのか。鶏肉の小売業者らでつくる「日本食鳥協会」の浅木仁志専務理事は「鶏もも肉の価格は、他の肉に比べるとまだ安く、需要の高止まりは続くだろう。飼料の大半は輸入で生産費も上がっており、当面価格が下がる気配はない」と指摘している。

値上げ１万品目超…肉類にとどまらず

暮らしに欠かせない飲食料品の値上げは肉類にとどまらない。帝国データバンクが国内の主要な食品メーカー１９５社を対象に行った調査によると、今年１〜１０月の値上げを公表している飲食料品は１万１１５７品目（６月１日現在）にのぼる。

分野別では、冷凍食品やパック米飯など「加工食品」が４１７９品目と最多で、しょう油製品など「調味料」が２７８４品目で続いた。

中東情勢の悪化を背景に、「包装・資材」由来の値上げが全食品の７割を超え、帝国データバンクは「引き続き価格改定に踏み切る飲食料品が表面化する」として、２６年の値上げは、最大で２万品目に到達すると予想する。