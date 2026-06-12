ドル円１６０．０５近辺、ユーロドル１．１５８５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は160.05近辺、ユーロドルは1.1585近辺での推移。いずれも本日のドル安水準で揉み合っている。ロンドン序盤にイラン通信社が覚書草案について報じ、その後米通信社が関係者が早ければ１４日にでも米国とイランが合意する可能性と報じたことが、市場の合意期待感を広げている。



ただ、前日ＮＹ終盤のトランプ米大統領の合意近し発言ほどのインパクトはみられていない。ドル円は160円ちょうど付近、ユーロドルは1.1590付近など東京市場でのドル高の動きを戻す程度の値動きにとどまっている。



USD/JPY 160.05 EUR/USD 1.1583

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