瑞起はレトロゲームをプレイできるスマートウォッチブランド『My Play Watch』シリーズを、10月29日に日本国内向けに発売する。予約受付は6月18日より開始される。

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『My Play Watch』は、スマートフォン連携を中心とした従来のスマートウォッチとは異なり、“ファッションとして楽しむ”ことをコンセプトに据えた新しいウェアラブルデバイス。レトロゲーム文化と現代のデザイン性を融合させ、日常のスタイルにアクセントを加えるアイテムとして展開される。

Kickstarterにて、タイトーおよびFloor 84 Studioとコラボレーションした『SPACE INVADERS™: My Play Watch』のクラウドファンディングを2024年9月24日から10月25日にかけて実施し、約60,000ドルを達成している。

本シリーズはBluetoothやWi-Fi、通知機能を搭載しない“オフライン専用”仕様となっており、内蔵ゲームのプレイのほか、心拍数・歩数・消費カロリーといったフィットネス機能、モデルごとに作り込まれたUIによる時刻表示に機能を絞っている。1.91～2.02インチのTFTタッチスクリーンを搭載し、タッチ操作とクラウン操作に最適化された内蔵ゲームが収録されている。なお、日本語表示に対応していない。

ラインナップは4モデル。

『SPACE INVADERS™: My Play Watch - Red/Yellow』は『スペースインベーダー』を収録し、アーケード筐体の操作部をモチーフにした特製クラウンや、オリジナルサウンドを採用する。

『ATARI 2600™: My Play Watch』には『CENTIPEDE』『PONG』『MISSILE COMMAND』『SUPER BREAKOUT』の4タイトルを収録。メタルベゼルの文字盤、ジョイスティックを模した赤いリューズ、パドルコントローラーを思わせるボタンを備える。

『Tetris®: My Play Watch』は『テトリス』をプレイ可能で、ビジュアルをオマージュした特製クラウンとテーマソフトウェアを搭載。

『emoji™: My Play Watch』は「emoji MERGE!」と「ASK emoji」の2タイトルを内蔵し、100種類以上の絵文字ウォッチフェイスを組み合わせて自分だけのデザインを作成できる。4種類のデザインから1本が同梱されるミステリーバンドも付属する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）