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LINE Digital Frontierは、オリジナルウェブトゥーン作品「喧嘩独学」を実写化したNetflixシリーズ「喧嘩独学」の世界独占配信開始を記念して、電子コミックサービス「LINEマンガ」において、複数のキャンペーンを開催する。

□Netflixシリーズ「喧嘩独学」のページ

【喧嘩独学】【「喧嘩独学」あらすじ】

ストーリー：PTJ cartoon company

作画：金正賢

貧乏で力も弱い主人公・志村光太は、ひょんなことから動画配信サービス・ニューチューブで動画を配信することになる。喧嘩をテーマに動画を撮ることにした光太だが、ケンカの仕方も分からず途方に暮れてしまう。そんな時、ケンカの方法を教える秘密のチャンネルを見つけて…次第に独学で喧嘩を学んでいく光太。どんどん強くなる度に、もっと刺激的な喧嘩動画を撮る度にスクールカーストはひっくり返る！

□LINEマンガ「喧嘩独学」のページ

無料話増量

6月24日までLINEマンガにて「喧嘩独学」の1話から20話を無料公開する。

開催期間：～6月24日23時59分

ギフト券配布

「喧嘩独学」を1枚につき1話読むことができるギフト券を「LINEマンガ」アプリにて30枚配布する。（※先読み有料話は除く）

開催期間：6月11日～6月24日23時59分まで

ミッションイベント開催

Netflixシリーズ「喧嘩独学」配信開始を記念したミッションカードが登場。指定の連載話を読むなど、「LINEマンガ」アプリ上で表示されるミッションを全てクリアすると、達成者全員にマンガコインをプレゼント。

開催期間：6月11日～6月11日23時59分まで

「LINEマンガ」公式Xキャンペーン

第1弾

「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローして、ハッシュタグ「#喧嘩独学をLINEマンガで読もう」をつけて該当ポストを引用リポストすると、抽選で「えらべるPay」1万円分またはNetflixシリーズ「喧嘩独学」オリジナルグッズセットが当たる。

開催期間：6月11日～6月21日23時59分

第2弾

「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローして、Netflixシリーズ「喧嘩独学」の感想をリプライすると、抽選で「えらべるPay」1,000円分または、「喧嘩独学」の人気キャラクター・新庄玲央の名台詞「100円ある？」がデザインされた本企画限定の「LINEマンガ」オリジナルTシャツが当たる。

開催期間：6月13日～6月21日23時59分