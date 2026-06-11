伊集院光、昭和の名作映画を語る 主演俳優を前に「エッチを感動が上回った」
タレントの伊集院光（58）が、9日放送のテレビ東京『伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評』（毎週火曜 深1:30）に出演。昭和の名作映画について語った。
【写真多数】ミニスカ！驚異の美脚で魅了したかたせ梨乃
番組では「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」と題して過去の未公開内容を放送した。
俳優のかたせ梨乃（69）がゲスト出演した回で、伊集院は、かたせが主演した1988年公開の『肉体の門』について話し始めた。「包帯でグルグル巻きの傷痍軍人が、売春婦であるところのかたせさんを買いに来るんだよね」と印象的なシーンを挙げた。
続けて「体も動かない、目もほぼ見えない人に対して、“お金払ったらどんなやつだろうがお客さんだよ”って。“突撃してきな”って言うのよ」とかたせのセリフを再現。「そう言いながら、目の見えないお客さんが出したクシャクシャの札を、カバンの中に返してるっていう、実は悪ぶってるけど、育ちのいい子だから」と役どころを交えて解説した。
この場面について「なんだろうね、エッチを感動が上回ったシーン」と絶賛。「かたせさんが肌をあらわにしてるっていうだけで、こっちはドキドキで行ってるんだけど、“俺、今泣いてる”って思って」と振り返っていた。
【写真多数】ミニスカ！驚異の美脚で魅了したかたせ梨乃
番組では「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」と題して過去の未公開内容を放送した。
俳優のかたせ梨乃（69）がゲスト出演した回で、伊集院は、かたせが主演した1988年公開の『肉体の門』について話し始めた。「包帯でグルグル巻きの傷痍軍人が、売春婦であるところのかたせさんを買いに来るんだよね」と印象的なシーンを挙げた。
この場面について「なんだろうね、エッチを感動が上回ったシーン」と絶賛。「かたせさんが肌をあらわにしてるっていうだけで、こっちはドキドキで行ってるんだけど、“俺、今泣いてる”って思って」と振り返っていた。