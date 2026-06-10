株式会社秀建コーポレーション（ディレクトアートギャラリー）は、『大怪獣ガメラ』生誕60周年記念アイテムとして、3種類の特別音声を収録した「ガメラ音声目覚まし時計」を発売することを発表した。予約受付は2026年6月10日より開始される。

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本商品は、1965年に劇場公開された『大怪獣ガメラ』の生誕60周年を記念したアイテム。昭和レトロな黒のツインベル仕様に、本モデルのために特別収録された3種類の音声ギミックを搭載している。

収録される音声は、大映児童合唱団による「ガメラマーチ」、ジェット噴射音から重低音の鳴き声へとつながる「ガメラ飛行からの咆哮」、鼓膜を震わせる咆哮を3連続で収録した「ガメラ咆哮3連発」の3種。背面の切り替えスイッチにより、特別音源3種とクラシカルな通常の「ベル音」を切り替えて使用できる。

文字盤には、モノクロの重厚なトーンでガメラの姿が配置され、中央には『大怪獣ガメラ』のタイトルロゴをあしらった。6時の位置には「ガメラ生誕60周年」の記念ロゴが配されており、レトロなフォントの数字と昭和特撮ならではの空気感を再現したデザインに仕上げられている。

■販売情報『大怪獣ガメラ』生誕60周年記念 ガメラ音声目覚まし時計予約受付開始日：2026年6月10日価格：8,800円（税込）サイズ（約）：横12×縦9×奥行6cm重量（約）：310g材質：本体／鉄、風防／プラスチック仕様：クォーツ式、6ヶ月保証、平均月差±60秒、単三乾電池×2本（マンガン）機能：アラーム音／ベルまたは3種類の特別音声（ガメラマーチ・飛行音・咆哮3連発）■※充電式電池は使用不可企画：株式会社秀建コーポレーション（ディレクトアートギャラリー）

（文＝リアルサウンド編集部）