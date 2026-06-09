中国南東部の武夷山脈でトキが新生活を開始

中国中部陝西省漢中市のトキ10羽がこのほど、中国南東部福建省三明市にある龍栖山国家級自然保護区で「新生活」を始めました。保護区は武夷山脈の南東に延びる支脈に位置しています。

トキは国家一級保護野生動物で、6000万年の進化の歴史を持ち、地域の生態環境を評価する重要な指示種と見なされています。福建省はかつてトキの主な生息地でしたが、環境変化により一時絶滅しました。現在、福建省の森林カバー率と湿地生態の持続的な改善に伴い、龍栖山保護区は水質がきれいになり、食物連鎖が完全で、トキを「家に帰らせる」自然条件を備えています。

トキを36年間守ってきた専門家の劉義氏によると、この10羽のトキは雄5羽、雌5羽で、繁殖期にある成体3組が含まれており、そのうち2組はすでに繁殖羽になっており、「全体的に環境順応している」ということです。

トキが快適に住めるように、保護区は1580平方メートルの野生化訓練ケージと250平方メートルの人工繁殖ケージを建設し、高木で巣を作り、きれいな渓流で餌を探すなどの原生環境をシミュレーションしました。同時に、保護区は100ムー（約6.67ヘクタール）の有機農地の改造を完了し、農薬や化学肥料を施さず、ドジョウやタニシを投入し、トキの飛行のために十分な「食糧」を用意しています。（提供/CGTN Japanese）