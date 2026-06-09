aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル＝25）が、痩せた理由を明かした。韓国の通信社ニュース1など、複数メディアが9日までに報じた。

最近、自身のSNS生配信で、ファンと交流している時「どうやってそんなに体重を減らしたのか？」と質問され「正直、（体重話は）みなさんが私の容姿について語る時、本当に多く話してくれる部分です」と話し「自然なことです。誰にでも体重が減る時もあれば、増える時もあります。私も太った時もあれば、痩せた時もあります」と続け「正直に言うと、私は7年間でゆっくりと10キロ減りました」と答えた。

そして具体的な要因を明かした。「時間が立ち、年を重ねるにつれて自然に変化が生まれます。ご存じの方もいらっしゃいますが、私にはADHD傾向があります。そのため時々、空腹感を感じないからです。最近は健康的に体重を増やそうと努力しています。なぜなら、エネルギーが不足しているからです」と説明した。

他に「人々が外見について話すことについてどう思うか？」という問いには「少し残念な気持ちになります。そんなに自分の容姿にまで関心を持つこと自体が少し不思議です。もちろん友達と、あの姿がこうだ、ああだと言うことはあるけれど、実際にコメントまで書いて行動するのはよく理解できない」と語った。