梅宮アンナ（53）が9日、都内で、「フルコース がんと私と家族の日々」（文芸春秋、10日発売）発売記念記者会見に出席した。

同書は乳がんを公表してから、乗り越えるまでの赤裸々な闘病記。昨年「出会って10日婚」として注目を集めた、アートディレクター世継恭規さんとの電撃再婚の内幕も明かしている。

梅宮は結婚から1周年と明かし、「結婚してからお付き合いをしてお互いを知る期間の1年。やっと1年だな、迎えられて良かったなとつくづく思います」と笑顔を見せた。

夫婦仲について「言いたいことを言って、だめならだめだと思ったので、言いたいことを言って関係を深める方法をとってきて、それで良かったと思っています」。

5月には、結婚1周年の記念旅行としてハワイを訪れた。インスタグラムで世継さんとのツーショットを掲載すると、「お父さんに似ている」「雰囲気がそっくり」などと話題になった。

梅宮は「やっと合う人に会ったと思っています。あの人にも私じゃないとダメで、私もあの人じゃないとだめだと思いますね」とラブラブっぷり。そして、父・辰夫さんと「似ている」と話題になることについて、「黒いからかな？」と笑いつつ、「梅宮辰夫みたいな人はいないですけど…（夫も）そんなに心配してくれなくていいよ、と思うくらい心配するし、お料理もする。そう考えると、似ているのかもしれないですね」と語った。