クミアイ化学工業 <4996> [東証Ｐ] が6月9日後場(15:00)に業績修正を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益を従来予想の82億円→137億円(前年同期は82.9億円)に67.1％上方修正し、一転して65.2％増益を見込み、一気に3期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の109億円(前期は133億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年10月期第２四半期（中間期）の売上高は、農薬及び農業関連事業において主力製品アクシーブのジェネリック品の米国市場参入前の販売促進により出荷が前倒しになったことに加え、化成品事業の販売が好調に推移したことから予想を大幅に上回る見込みであります。利益につきましては、営業利益、経常利益ともに大幅な増益となる見込みであります。これは売上の増加に加え、アクシーブの前倒し出荷により利益を確保したことによるものです。また、親会社株主に帰属する中間純利益につきましても、減損損失及び構造改革費用等の特別損失の計上はありましたが大幅な増益となる見込みであります。なお、通期の業績につきましては、中東情勢の緊迫化および紛争の長期化により、当社事業への影響が想定されるものの、その影響の程度については精査中であることから、2025年12月12日に公表しました業績予想を据え置いております。今後の業績動向を踏まえ、業績予想を見直す必要が生じた場合は速やかに開示いたします。※ 当社は2026年10月期第２四半期（中間期）において、減損損失及び構造改革費用等の特別損失を計上する見込みであります。詳細につきましては、本日（2026年６月９日）に公表いたしました「特別損失の計上に関するお知らせ」をご覧ください。※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。