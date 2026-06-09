「ご…ご自宅ですか…!?」「センスよすぎる」香川真司が公開した超おしゃれな“プライベート空間”に反響続々！「さすが世界のカガワ」
セレッソ大阪のMF香川真司が公開した“自宅ショット”が大きな話題を呼んでいる。
元日本代表の香川は６月８日、自身のインスタグラムを更新。自宅内と思われる複数枚の写真を公開した。
投稿された写真には、ソファで読書を楽しむ姿や、椅子に腰掛けて机に向かいタブレットを操作する様子、さらにサッカーボールを手にしたカットなどが収められている。室内はダークブラウンを基調とした家具やインテリアで統一されており、落ち着いた大人の雰囲気が漂う洗練された空間となっている。
香川は写真とともに、自宅で過ごす時間への思いを明かした。
「海外での生活を経て、一人で家で過ごす時間は、自分にとってすごく大事な時間になっていった気がします。ピッチでは常に緊張感があり、試合やトレーニングを終えて帰ってきた時に、しっかり気持ちをOFFにできる空間であることは、パフォーマンスにもつながると思っています。
今回、BoConceptのインテリアデザインサービスで家具を新調しました。3Dでシミュレーションしながら相談できるだけでなく、自分が家でどんな時間を大切にしているのか、どんなふうに過ごしたいのかまで丁寧にヒアリングしていただけたので、安心してお任せすることができました。特にソファとダイニングはすごく気に入っています。
これからはソファで映画やサッカーの試合を観ながら過ごす時間がよりリラックスできるものになりそうですし、若手の選手たちを家に招いて食事や会話を楽しむ機会も、もっと増えていきそうな気がしています。毎日過ごす場所だからこそ、自分が自然体で落ち着ける空間になった事が嬉しいです」
オンとオフを切り替える大切な場所として、自身の住空間へのこだわりを語った香川。世界を舞台に活躍してきたスター選手のプライベートな一面に、ファンも大きく反応した。
コメント欄には「素敵すぎ」「めっちゃおしゃれでかっこいい」「センスよすぎます」「右足のオブジェが気になるなぁ」「落ち着くインテリアですね」「さすが世界のカガワ」「おしゃれすぎる！」「ご…ご自宅ですか…!?まさか、拝見できる日が来るなんて」などの声が寄せられ、そのスタイリッシュな暮らしぶりに注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「おしゃれすぎる！」香川が公開した自宅ショット！
元日本代表の香川は６月８日、自身のインスタグラムを更新。自宅内と思われる複数枚の写真を公開した。
投稿された写真には、ソファで読書を楽しむ姿や、椅子に腰掛けて机に向かいタブレットを操作する様子、さらにサッカーボールを手にしたカットなどが収められている。室内はダークブラウンを基調とした家具やインテリアで統一されており、落ち着いた大人の雰囲気が漂う洗練された空間となっている。
「海外での生活を経て、一人で家で過ごす時間は、自分にとってすごく大事な時間になっていった気がします。ピッチでは常に緊張感があり、試合やトレーニングを終えて帰ってきた時に、しっかり気持ちをOFFにできる空間であることは、パフォーマンスにもつながると思っています。
今回、BoConceptのインテリアデザインサービスで家具を新調しました。3Dでシミュレーションしながら相談できるだけでなく、自分が家でどんな時間を大切にしているのか、どんなふうに過ごしたいのかまで丁寧にヒアリングしていただけたので、安心してお任せすることができました。特にソファとダイニングはすごく気に入っています。
これからはソファで映画やサッカーの試合を観ながら過ごす時間がよりリラックスできるものになりそうですし、若手の選手たちを家に招いて食事や会話を楽しむ機会も、もっと増えていきそうな気がしています。毎日過ごす場所だからこそ、自分が自然体で落ち着ける空間になった事が嬉しいです」
オンとオフを切り替える大切な場所として、自身の住空間へのこだわりを語った香川。世界を舞台に活躍してきたスター選手のプライベートな一面に、ファンも大きく反応した。
コメント欄には「素敵すぎ」「めっちゃおしゃれでかっこいい」「センスよすぎます」「右足のオブジェが気になるなぁ」「落ち着くインテリアですね」「さすが世界のカガワ」「おしゃれすぎる！」「ご…ご自宅ですか…!?まさか、拝見できる日が来るなんて」などの声が寄せられ、そのスタイリッシュな暮らしぶりに注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「おしゃれすぎる！」香川が公開した自宅ショット！