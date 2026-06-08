「さすがスーパースター」「センス良すぎ」「右足のオブジェが気になる」…香川真司、家具を新調した自宅を公開
セレッソ大阪MF香川真司が自身のインスタグラム(@sk23.10)を更新し、家具を新調した自宅を公開している。
冒頭に「海外での生活を経て、一人で家で過ごす時間は、自分にとってすごく大事な時間になっていった気がします」と綴ると、「ピッチでは常に緊張感があり、試合やトレーニングを終えて帰ってきた時に、しっかり気持ちをOFFにできる空間であることは、パフォーマンスにもつながると思っています」と続けた香川。
今回はBoConceptのインテリアデザインサービスで家具を新調したという。「3Dでシミュレーションしながら相談できるだけでなく、自分が家でどんな時間を大切にしているのか、どんなふうに過ごしたいのかまで丁寧にヒアリングしていただけたので、安心してお任せすることができました」。
多くの家具が並ぶ中、お気に入りはソファとダイニングのようだ。「これからはソファで映画やサッカーの試合を観ながら過ごす時間がよりリラックスできるものになりそうですし、若手の選手たちを家に招いて食事や会話を楽しむ機会も、もっと増えていきそうな気がしています」と記すと、最後に「毎日過ごす場所だからこそ、自分が自然体で落ち着ける空間になった事が嬉しいです」との感想を届けた。
この投稿にファンは「素敵すぎ」「右足のオブジェが気になる」「落ち着くインテリア」「めっちゃオシャレ」「センス良すぎ」「成功者の家」「さすがスーパースター」などと反応している。
冒頭に「海外での生活を経て、一人で家で過ごす時間は、自分にとってすごく大事な時間になっていった気がします」と綴ると、「ピッチでは常に緊張感があり、試合やトレーニングを終えて帰ってきた時に、しっかり気持ちをOFFにできる空間であることは、パフォーマンスにもつながると思っています」と続けた香川。
多くの家具が並ぶ中、お気に入りはソファとダイニングのようだ。「これからはソファで映画やサッカーの試合を観ながら過ごす時間がよりリラックスできるものになりそうですし、若手の選手たちを家に招いて食事や会話を楽しむ機会も、もっと増えていきそうな気がしています」と記すと、最後に「毎日過ごす場所だからこそ、自分が自然体で落ち着ける空間になった事が嬉しいです」との感想を届けた。
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