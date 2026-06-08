桐生市の伝統文化と音楽カルチャーを融合した『桐生フェス』初開催。MONKEY MAJIKらが盛り上げる

“Music ＆ Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL（桐生フェスティバル）2026 MUSIC ＆ CULTURE』が、 2026年6月6日（土）・6月7日（日） の2日間に渡り、群馬県桐生市で行われた。

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE』は、桐生市の伝統文化と音楽カルチャーを融合したフェス。「GREENROOM FESTIVAL（グリーンルームフェスティバル）」などを手掛けるGREENROOM CO.が制作した。

桐生八木節音頭や地元の伝統工芸を体験することのできるLOCAL MARKETなどの地域資源と、国内で活躍するアーティストやDJによるパフォーマンスを通じて、桐生市の新たな魅力を発信する『地域創楽』プロジェクトとして開催。

2日間で述べ約5000人が来場し、アーティストによるライブパフォーマンスをはじめ、地元グルメや伝統文化コンテンツを思い思いに満喫した。

ライブレポート＜Day1＞

Day1のトップバッターを務めたのは、現在のシティポップ・レゲエシンガーの先駆け的存在であるナツ・サマー。透明感のあるクールな歌声で魅了し、大人から子どもまで、集まった来場客は思い思いに音楽に身を委ねている様子だった。

ナツ・サマー

その後も、緑豊かな芝生エリアのGRASS STAGE（LIVEステージ）、水に囲まれたCASKADE STAGE（DJステージ）では、TENDRE（テンダー）、YonYon（ヨンヨン）、田中知之（FPM）といった音楽カルチャーシーンを代表するアーティストが続々登場し、観客を盛り上げた。

TENDRE

また、 10年以上前に桐生市に移住し拠点としながら活動を行うmabanua率いるトリオバンドOvall（オーバル）、桐生市出身であり、桐生市内で撮影したミュージックビデオが話題を集めるどんぐりずと、日本のダンスミュージックシーンのレジェンドDJ／プロデューサーとして知られる大沢伸一がタッグを組んだユニット・DONGROSSO（ドングロッソ）が登場すると、地元ゆかりのアーティストたちのパフォーマンスに会場のボルテージは最高潮に。

DONGROSSO

観客がステージに上がり、DONGROSSOとともに盛り上がる場面も見られるなど、会場は異例の熱狂ぶりを見せ、大きな歓声と興奮に包まれた。最後には、地元で親しまれている桐生八木節音頭を全員で踊り、Day1のフィナーレを迎えた。

ライブレポート＜Day2＞

Day2は、人気ヨガ講師の渋木さやかによるヨガイベントで幕を開けた。参加者たちは爽やかな風を感じながらゆったりと身体を動かし、自然と一体になるような特別な時間を楽しんでいる様子だった。

続いて、2007年生まれの桐生市出身ラッパー・Bendy（ベンディ）が登場。1日目に続く地元ゆかりのアーティストの出演に、会場からは大きな歓声が。

Bendy

その後も、七尾旅人、ZEN-LA-ROCK（ゼンラロック）、bird（バード）、DE DE MOUSE（デデマウス）といったアーティストが登場し、会場を盛り上げた。

七尾旅人

イベントのラストを飾ったのは、ヘッドライナーを務めるMONKEY MAJIK（モンキーマジック）。イベント終盤、予報通り降り出した雨の中、 ステージ前で待ち続けた多くの観客へ、まずは名曲「Around The World」を披露し、会場のボルテージは最高潮に。最後には、「空はまるで」を観客と共に大合唱する場面も見られ、会場は一体感に包まれた。

MONKEY MAJIK

ライブステージ終了後、桐生市魅力大使で本イベントのMCを務めた大島璃乃から、「KIRYU FESTIVAL 2027 MUSIC ＆ CULTURE」の開催を予定していることが発表され、大きな盛り上がりの中、2日間の幕を閉じた。

※DE DE MOUSEの最初と2つ目のEは、アクサン・テギュつきが正式表記