女性アイドルグループ「バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI」が7日までに公式サイトを更新し、メンバーの望月みゆの結婚を発表した。相手は一般男性だという。

「本日、望月みゆが、生誕公演『望月みゆ生誕♡お月見WonderLand2026』にて入籍したことを発表させていただきました。2013年の加入より、バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIとして活動を始めアイドルとして一人の女性として年を重ねる中で健やかに活動を続けてこられたのはいつも応援してくださる皆様、関係者の皆様のおかげに他なりません。心より感謝申し上げます」とこれまでの活動に感謝を示し、「お相手は一般の方となります。門出を迎えるにあたり今後とも望月みゆを温かく見守っていただけたら幸いです。今回の報告を受け、メンバー・スタッフ一同、心より祝福しております」と続けた。

また、望月本人のコメントも掲載。「私、望月みゆは入籍しました。毎年、生誕イベントのたびに『いつかは結婚するぞ』とみんなをビビらせて衝撃に備えさせてごめんね。どうしても私のことを愛してくれるみんなに1番に伝えたくて、この場所で発表することを選びました」と記した。

続けて「アイドルとして活動している中で、この発表をするのは心が苦しかったけど、私は昔から公式プロフィールの将来の夢に『お母さんみたいなお母さんになること』と書いています。みんなのことが大切で大好きで仕方ないけど、自分の人生の夢も諦められなかったです。大切なものを全部同じ重さで大事にしていく覚悟を決めました。この場所から届けるすべてはみんなのためのものです。これからもみんなが望んでくれる限りアイドルでいさせてください。今後ともバンもん！と望月みゆをよろしくお願いします」と今後への活動へ思いを語った。

望月はグループのメルヘングリーン担当で楽器はベースを務める。また、グループとしては、ななせぐみに次いで2人目の結婚となった。