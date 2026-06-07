「ドジャース−エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースが１点を先制された直後の初回、アンディ・パヘズ外野手が左翼へ逆転の１４号２ランを放った。自軍ブルペンに打ち込んだ打球をなんとブレーク・トライネン投手が帽子で見事にキャッチ。お祭り騒ぎになる珍光景が広がった。

この回、大谷が二塁内野安打でチャンスメーク。パヘズは初回の守備で打球に追いつきながらも落球して先制点を献上（記録は適時三塁打）していた。その汚名返上と言わんばかりのフルスイングで左翼ブルペンへ叩きこんだ一撃。その後にまさかの珍光景が待っていた。

ブルペンにいたトライネンが落下地点に入ると、帽子を差し出して見事にノーバウンドキャッチ。するとリリーバー＆裏方スタッフが大興奮。全員で輪を作って喜びを分かち合った。現地中継カメラもパヘズの表情より、その様子を中心に映し出した。

ドジャースのブルペンではゲームが行われており、ダイレクトでホームランをキャッチした際には高ポイントになるという。日本のファンも「パヘズが打ったことよりトライネンがキャッチしたことに大喜びのブルペン。いとおしすぎる」「パヘズのホームランボールをゲットしたのトライネンで草」「トライネンおめでとうｗ」「面白すぎる」と沸いていた。