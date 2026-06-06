「ワタルの代わりじゃない」「おかしいでしょ」再合流の吉田麻也がきっぱり「そんなわけがない」
北中米ワールドカップに向け、メキシコのモンテレイでキャンプを張っている日本代表は現地６月５日、３日目のトレーニングを実施した。
この日、５月31日のアイスランド戦限定で３年半ぶりに代表に復帰した吉田麻也が、一度チームを離れた後、“サポートプレーヤー”として再合流。練習に参加した。
トレーニングの後、取材に応じた吉田は「僕が来たのはワタル（遠藤航）の代わりじゃないですよ。いろんなところで（記事などを）見ますけど、そんなわけがない。普通に考えたら。おかしいでしょ。ワタルがダメで俺が入るわけがない」とコメント。
一部で取り沙汰された、アイスランド戦で左足に違和感を覚え、モントレイ入りをしてから３日間連続で練習を欠席（ホテルで別メニュー）している遠藤に代わって、メンバー入りする可能性をきっぱり否定した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
この日、５月31日のアイスランド戦限定で３年半ぶりに代表に復帰した吉田麻也が、一度チームを離れた後、“サポートプレーヤー”として再合流。練習に参加した。
トレーニングの後、取材に応じた吉田は「僕が来たのはワタル（遠藤航）の代わりじゃないですよ。いろんなところで（記事などを）見ますけど、そんなわけがない。普通に考えたら。おかしいでしょ。ワタルがダメで俺が入るわけがない」とコメント。
一部で取り沙汰された、アイスランド戦で左足に違和感を覚え、モントレイ入りをしてから３日間連続で練習を欠席（ホテルで別メニュー）している遠藤に代わって、メンバー入りする可能性をきっぱり否定した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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