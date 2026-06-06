“毒母”筒井真理子が絶叫＆ナイフぶっ刺し！「気に食わなあああい」最終回直前で恐怖の大暴れ＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

6月5日（金）に放送された第7話では、主人公の妻・高坂美月（桜井日奈子）の“最恐毒母”加納彩美（筒井真理子）が牙をむき…。筒井真理子の怪演際立つ、戦慄の一幕が展開された。

【映像】“最恐毒母”がナイフを突き刺し…

◆「あの男には一銭も渡さない」

娘の美月が、不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）とともに余命３ヶ月の夫・高坂葵（白洲迅）の1億円の保険金を狙っていることを知った彩美。

そんななか、美月は葵の反撃により本性をSNS上で生配信され、追い込まれていた。するとケンジは、美月に「2人で海外に行こう」と提案する。

そして美月が旅の準備をしていると、それを見た彩美は「あんたも馬鹿ね。あの男が離婚するわけないのに」と告げた。

これに対し美月が「私たちのことは、ほっといて」と反発すると、彩美は「気に食わなあああい！」と絶叫。そして美月にじわじわと迫りながら、「あんたを使っていいのは、母親の私だけ。あの男になんて渡さないから」と、娘への異常な執着をのぞかせる。

さらに彩美は、近くにあったナイフを勢いよくまな板に突き刺し、「あいつの本音、お母さんが聞き出してあげるから。あの男には一銭も渡さない」と宣言。これまで“最凶不倫女”として強烈に暴れまわる姿が描かれてきた美月だったが、それを上回る恐ろしさを発揮する彩美に背筋が凍る一幕となっていた。