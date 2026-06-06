今週の【上場来高値銘柄】関電化、ＴＯＴＯ、ＳＢＧなど86銘柄
今週の日経平均株価は、米株高を受け、AI・半導体関連株が引き続き買われ、前週末比258円高の6万6588円と3週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は86社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、キオクシア関連で産業用ガスの拡大期待の資金流入が加速した関東電化工業 <4047> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速したノリタケ <5331> [東証Ｐ]、半導体事業の設備投資拡大をポジティブ視されたＴＯＴＯ <5332> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が投資評価を最上位に引き上げた牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、Ｍ＆Ａ資金確保の枠組みとして子会社ＪＭＳ設立したセレンディップ・ホールディングス <7318> [東証Ｇ]、日銀利上げ観測追い風に米金融株の一斉高に追随した三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]、今期利益予想の上方修正を好感されたカナモト <9678> [東証Ｐ]など。また、イビデン <4062> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など51社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 1銘柄
<1948> 弘電社 [東証Ｓ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 9銘柄
<4042> 東ソー [東証Ｐ]
<4047> 関電化 [東証Ｐ]
<4063> 信越化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
<7995> バルカー [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5186> ニッタ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 6銘柄
<5331> ノリタケ [東証Ｐ]
<5332> ＴＯＴＯ [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5367> ニッカトー [東証Ｓ]
<5384> フジミインコ [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3441> 山王 [東証Ｓ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 8銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6135> 牧野フ [東証Ｐ]
<6237> イワキポンプ [東証Ｐ]
<6278> ユニオンツル [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6432> 竹内製作所 [東証Ｐ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 23銘柄
<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6448> ブラザー [東証Ｐ]
<6479> ミネベア [東証Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6597> ＨＰＣシス [東証Ｇ]
<6724> エプソン [東証Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6823> リオン [東証Ｐ]
<6845> アズビル [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6875> メガチップス [東証Ｐ]
<6971> 京セラ [東証Ｐ]
<6976> 太陽誘電 [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6994> 指月電 [東証Ｓ]
<6996> ニチコン [東証Ｐ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 2銘柄
<7220> 武蔵精密 [東証Ｐ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 3銘柄
<7715> 長野計器 [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
<8086> ニプロ [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9301> 三菱倉 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 7銘柄
<3040> ソリトン [東証Ｐ]
<3687> Ｆスターズ [東証Ｐ]
<3741> セック [東証Ｐ]
<3774> ＩＩＪ [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 6銘柄
<3107> ダイワボウ [東証Ｐ]
<3132> マクニカＨＤ [東証Ｐ]
<3156> レスター [東証Ｐ]
<8084> ＲＹＯＤＥＮ [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9824> 泉州電 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 2銘柄
<7419> ノジマ [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 4銘柄
<2180> サニーサイド [東証Ｓ]
<6178> 日本郵政 [東証Ｐ]
<9256> サクシード [東証Ｇ]
<9678> カナモト [東証Ｐ]
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、キオクシア関連で産業用ガスの拡大期待の資金流入が加速した関東電化工業 <4047> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速したノリタケ <5331> [東証Ｐ]、半導体事業の設備投資拡大をポジティブ視されたＴＯＴＯ <5332> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が投資評価を最上位に引き上げた牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、Ｍ＆Ａ資金確保の枠組みとして子会社ＪＭＳ設立したセレンディップ・ホールディングス <7318> [東証Ｇ]、日銀利上げ観測追い風に米金融株の一斉高に追随した三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]、今期利益予想の上方修正を好感されたカナモト <9678> [東証Ｐ]など。また、イビデン <4062> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など51社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 1銘柄
<1948> 弘電社 [東証Ｓ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 9銘柄
<4042> 東ソー [東証Ｐ]
<4047> 関電化 [東証Ｐ]
<4063> 信越化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
<7995> バルカー [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5186> ニッタ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 6銘柄
<5331> ノリタケ [東証Ｐ]
<5332> ＴＯＴＯ [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5367> ニッカトー [東証Ｓ]
<5384> フジミインコ [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3441> 山王 [東証Ｓ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 8銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6135> 牧野フ [東証Ｐ]
<6237> イワキポンプ [東証Ｐ]
<6278> ユニオンツル [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6432> 竹内製作所 [東証Ｐ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 23銘柄
<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6448> ブラザー [東証Ｐ]
<6479> ミネベア [東証Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6597> ＨＰＣシス [東証Ｇ]
<6724> エプソン [東証Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6823> リオン [東証Ｐ]
<6845> アズビル [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6875> メガチップス [東証Ｐ]
<6971> 京セラ [東証Ｐ]
<6976> 太陽誘電 [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6994> 指月電 [東証Ｓ]
<6996> ニチコン [東証Ｐ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 2銘柄
<7220> 武蔵精密 [東証Ｐ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 3銘柄
<7715> 長野計器 [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
<8086> ニプロ [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9301> 三菱倉 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 7銘柄
<3040> ソリトン [東証Ｐ]
<3687> Ｆスターズ [東証Ｐ]
<3741> セック [東証Ｐ]
<3774> ＩＩＪ [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 6銘柄
<3107> ダイワボウ [東証Ｐ]
<3132> マクニカＨＤ [東証Ｐ]
<3156> レスター [東証Ｐ]
<8084> ＲＹＯＤＥＮ [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9824> 泉州電 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 2銘柄
<7419> ノジマ [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 4銘柄
<2180> サニーサイド [東証Ｓ]
<6178> 日本郵政 [東証Ｐ]
<9256> サクシード [東証Ｇ]
<9678> カナモト [東証Ｐ]
株探ニュース