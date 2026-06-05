開催：2026.6.5

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 6 - 8 [ロイヤルズ]

MLBの試合が5日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロイヤルズが対戦した。

ツインズの先発投手はアンドルー・モリス、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。

1回表、4番 サルバドール・ペレス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 MIN 0-1 KC

1回裏、1番 バイロン・バクストン 3球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 MIN 1-1 KC

2回表、ピッチャー アンドルー・モリスがワイルドピッチでロイヤルズ得点 MIN 1-2 KC

2回裏、7番 ビクトル・カラティニ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 2-2 KC

3回裏、3番 コディ・クレメンス 初球を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 MIN 3-2 KC

4回表、7番 マイケル・マッシー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 MIN 3-3 KC

4回裏、8番 ライアン・クライドラー 4球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでツインズ得点 MIN 4-3 KC

5回裏、3番 コディ・クレメンス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 5-3 KC

6回表、1番 カーター・ジェンセン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 MIN 5-5 KC、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 3球目を打ってショートポップフライ しかしショートがエラーでロイヤルズ得点 MIN 5-6 KC

6回裏、7番 ビクトル・カラティニ 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 6-6 KC

9回表、8番 ジョシュア・ロハス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 MIN 6-8 KC

試合は6対8でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのマット・ストラームで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はツインズのテーラー・ロジャーズで、ここまで1勝3敗2S。ロイヤルズのラングにセーブがつき、0勝2敗2Sとなっている。

ここまでツインズは29勝35敗で7.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位。一方ロイヤルズは25勝38敗で10.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-05 13:06:20 更新