高知早苗首相（65）陣営が、昨年の自民党総裁選と今年2月の衆院選で、他候補者の“誹謗中傷動画”を投稿していたのではないかという疑惑。一連の疑惑を報じた「週刊文春」が3日、高市氏の秘書と動画作成者による“新証拠”となるZoomの音声データを公開した。

同誌は4月から、高市陣営が流した“ネガキャン動画”の存在を相次いで報じてきた。文春の記事によると、高市氏の最側近である公設第一秘書・木下剛志氏が中心となり、陣営の関与を隠して、総裁選では小泉進次郎氏や林芳正氏、衆院選では立憲民主党出身の複数の議員など、他候補を中傷する動画をSNSで拡散させていたという。

これに対し高市氏は、自身の関与はもちろん、陣営としての組織的な関わりも完全に否定してきた。5月11日の参院決算委員会では、「他の候補者に関するネガティブな発信は一切行っていない、と（秘書から）報告を受けている」「私は秘書を信じます」と報道を否定。

18日に動画作成に関わった男性が、YouTube番組で動画の作成や拡散に携わったことを認め、秘書とオンラインで会議をしたことを告白。しかし、翌19日に高市氏は「私自身も秘書もお会いしたことのない方だ」と記者団に対して改めて否定。記者が「オンラインでのやり取り」について聞き直したところ、高市氏は「……それはちょっと、私に聞かれてもわかりませんけど」とトーンダウンしたものの、自身の事務所による動画の作成への関与は「一切ない」と強調した。

28日の国会での野党からの追及に対しても「記事にあったようなやり取りについては確認もできなかったし、もちろんそのような記録もない」と断言。パソコンの記録などもすべてチェックさせたが、該当するものはなかったとして、「反対に秘書から私、怒られましたよ。『信じてないんですか』と怒られました」と強弁。「週刊誌の記事が証拠と言えるのか」と疑惑を完全否定し続けてきた。

しかし、文春が新たに公開したZoomの音声データは、高市氏の主張を真っ向から覆す内容だった。

「今回、文春が“新証拠”として報じたのは、中傷動画を作成したとされるnue社の松井健氏らと、木下氏が昨年12月に開いたZoomでのウェブ会議の音声です。これまで文春は、木下氏と松井氏らは計8回オンライン会議を開き、中傷動画は“AIとスマホ20台”を使うなどして“1日100本〜200本”作成し、SNSで拡散していたと報じてきました。

今回公開された音声は、8回開催されたとされるオンライン会議のうちの1つだと思われます。木下氏とされる人物の肉声が収められており、具体的な打ち合わせややり取りが記録されています。音声が本物ならば、少なくとも木下氏が松井氏と面識があることは否定できないのではないでしょうか」（全国紙政治部記者）

文春の報道を“証拠にならない”と強弁した直後に、“動かぬ証拠”が出てしまった高市首相。Xでは批判が噴出した。

《証拠が出ました。国会答弁で嘘をついたと言うことでよろしいですね？ 虚偽の答弁をすれば偽証罪に問われる証人喚問が必要になります》

《嘘を重ねて掴んだ地位で、さらに国民に嘘をつく。そんな人間がいまだ議員であり、国の最高責任者の座に就いている現実は異常事態です》

《もしこの文春報道の通りだと、高市首相の国会答弁がウソということに。》

“新証拠”の公開を受け、中道改革連合の伊佐進一氏（51）は4日の衆院予算委員会で、音声データの声の主が木下氏「本人の声かどうか確認してほしい」と、前日の昼までに事前通告した上で高市氏に質問した。

ところが高市氏は、前日は答弁準備のため徹夜していたため、質問通告を確認したのが未明だったなどと釈明。その上で、該当の音声が有料記事だったことを理由に、次のように回答した。

「これまでも、こちらの言い分は関係なく、私の面識のない方の言い分を、非常にこうイメージ操作をして報道してこられた、そこの有料オンライン会員になろうとは思いませんでしたので。そしてまたその方法もありませんでしたので、確認できませんでした」

強気な姿勢から一転、「音声が確認できなかった」と逃げの姿勢を見せた高市氏。今後の国会でどのような弁明をおこなうのか、大きな注目が集まっている。