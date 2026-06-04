グラビアアイドルでRISEラウンドガールとしても人気を集めた大貫彩香（33)が4日、自身のXを更新。双子を妊娠したと発表した。夫はMr.JAPAN2022グランプリで俳優の石見海人（32）。「念願の我が子に会える日を心待ちにしております」と喜びを語った。

「この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。そう、双子ちゃんです!」と喜びいっぱいに報告した大貫。「私たち夫婦も突然4人家族になる事に驚きつつ、念願の我が子に会える日を心待ちにしております」とつづり「初めてのことへの不安もありますが、毎日お腹の中で頑張ってくれている小さな命に、たくさんの幸せをもらっています」としみじみと記した。

体調に関しては「現在のところ経過は順調ですが、多胎妊娠のため、医師の指導のもと、より一層体調管理を大切にしながら過ごしております」と説明。「これからも体調と相談しながらにはなりますが、できる限りお仕事も続けていきたいと思っています」とした。

最後に「いつも支えてくださる皆さまに、自分の言葉でお伝えしたく、ご報告させていただきました。これからも大貫彩香らしく頑張っていきますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

2人は24年10月1日に結婚を発表。同20日に結婚式を挙げたことを明かしていた。