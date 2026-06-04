「このまま今の仕事を続けていいの？」「評価されているのかどうか実感がない」。そんなモヤモヤを解消する方法を、人事コンサルタント・難波猛さんの著書『ボスマネジメント』（アスコム）から一部抜粋して特別公開します。本書ではその名の通り、部下が上司と建設的に対話し、Win-Winの関係を築くための実務的スキルを紹介しています。今回は、部下が上司に言いたいことがある場合に、いかにして伝えるかを解説します。

苦手な上司との対話を

避け続けるとどうなる？

今回は、部下が上司と対話を行う際のポイントについて考えていきたいと思います。

「話したところで解決しない」「うちの上司には、話すだけムダだ」「本音を言うと、不利な評価や状況になりそうだ」「指示に異論を唱えるのは勇気がいる」「そのうち上司か自分が異動するだろうし、今は我慢すればいい」……。

実際に、自分から上司との対話を持ちかける場面を想像すると、様々な感情が浮かぶのは自然なことです。対話をしたからといって、満点の解決策につながらないケースも当然あります。

ただ、もし自分が苦手な上司との対話を避け続けたとして、果たして今以上に幸せな未来が訪れるでしょうか。その点を一度真剣に考えてみましょう。

対話を避け続けた先に行き着くのは、「現状の固定化」「今の関係性の継続」「予想外の評価や人事異動」かもしれません。それらが自分にとって望むところであれば問題ありません。

しかし、望まないことであれば、対話により状況や関係性に変化をもたらす必要があります。「納得できない状況になったら会社を離れる」という選択も、あり得ます。退職代行に依頼すれば、上司と顔を合わせて話をすることなく会社を去ることもできます。

ですが、次の会社に転職しても、理想の上司に出会える保証はありません。関係構築の技術を身につけずに、新しい職場で理想の上司に巡り合えることを期待するのは、運に身を委ねる行為と言っていいでしょう。

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