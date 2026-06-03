元メジャーリーガー・岩隈久志（45）の妻・まどかさん（43）が、新社会人として頑張る長女のために夫婦で作った手料理を披露し、注目を集めている。

【映像】家族写真や夫婦で作った夕食（複数カット）

2002年12月に岩隈と結婚し、4人の子どもの母であるまどかさん。Instagramでは、自宅でくつろぐ家族の様子や旅行を満喫する姿など、家族との日常を発信してきた。夫の岩隈も2018年12月21日に更新したInstagramで、長女が国指定の難病を抱えて生まれ、生後すぐに受けた大きな手術を乗り越えたことなどを公表していた。

2026年3月30日にはまどかさんが長女の大学卒業を報告し、「私も夫も、社会人としてスタートする長女の背中を見守ります」と、新たな門出を迎えた長女への思いもつづっていた。

長女のため夫婦で愛情たっぷりの夕食作り

6月2日のストーリーズでは、「長女が仕事帰りにご飯食べに来ると連絡あったので、帰宅時間に合わせて、張り切って、アクアパッツァ作る久志父さん」「母は長女お気に入りのマンゴーサゴ（スイーツ）また作りました」「香り最高！」と、長女の帰宅に合わせて夫婦で作った手料理を披露した。

（『ABEMA NEWS』より）