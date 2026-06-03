Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¿Íºà°éÀ®¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤¬Ï¢·È¤Ç°µÅÝÅª¼çÆ³¸¢¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯6·î2Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê¿Íºà°éÀ®ÂÎ·Ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÀºÀ½¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤Ê¼çÆ³¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬40°Ê¾å¤Î¸¦µæ¼¼¤È11°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¡¦¿¦¶È³Ø¹»¤ÇËèÇ¯500¿Í°Ê¾å¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£Æâ¥â¥ó¥´¥ë²Êµ»Âç³Ø¤ä¹¾À¾Íý¹©Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤¬¡¢²Ã¹©¡¢Ìê¶â¡¢¼§ÀÐÀ½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÁ´ÃÊ³¬¤òÌÖÍå¤¹¤ë¹âÅÙ¤ËÀìÌç²½¤µ¤ì¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤Ï100»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹²½³Ø¤äºàÎÁ²Ê³Ø¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¡¢Â´¶ÈÁ°¤Ë¤Ï´ë¶È¤È¶¦Æ±¤Ç¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Â´¶È¸å¤Ï¹ñ±Ä´ë¶È¤äÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î·Ú¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¹Û¶è¤Ç¤¢¤ëÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¡¦Çò±Àî¿Çî¹Û»³¤Ë¶á¤¤¸¦µæ±¡¤Ê¤É¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¹¾À¾Íý¹©Âç³Ø
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Ø½Ñ³¦¤È»º¶È³¦¤ÎÌ©ÀÜ¤ÊÏ¢·È¤¬¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¿×Â®¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤ÊÀ¸»º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥Í¥ª¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¥é¥ä¥Î¥×¥í¥¹Á°ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿Â´¶ÈÀ¸¤Ï¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤ë¤¬¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤Ï¿·¿Í¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄÌ¾ï3Ç¯¤«¤«¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤ÎÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Ïµð³ÛÅê»ñ¤Ë¤è¤ëÆÈÀêÂÇÇË¤òÁÀ¤¦°ìÊý¤Ç¿Íºà°éÀ®¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀì¹¶¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾å¡¢23Ç¯¤Î´ØÏ¢³Ø°Ì¼øÍ¿¿ô¤ÏÌó200·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬24Ç¯¤«¤é¹Û¶È¤ÎÀìÌçÇ½ÎÏºÆ·ú¤Ë¿ô½½²¯¥É¥ë¤òÅêÆþ¤·¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëË¡°Æ¿³µÄ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë