¥Ó¥ª¥ì¥Þ¥Þ¢ª¡Ö¤¢¤±¤ß¡×¤Ø¡¢¡È¸Ä¿Í¡É¤âÂçÀÚ¤Ë¡¡¥¥ã¥éºÆÄêµÁ¡õ¡Ö¥Ó¥ª¥ìu¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¢¤êÊýºÆ¹Í
¡¡²Ö²¦¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ó¥ª¥ìu¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ó¥ª¥ì¥Þ¥Þ¡×¤¬¡¢ËÜÌ¾¤¬¡Ö¤¢¤±¤ß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÈ¯É½¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢¤¢¤±¤ß¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Å¸³«¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤³¤¦¡£¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ó¥ª¥ì¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤¢¤±¤ß¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¾Á°¤Ï¡Ö¤¢¤±¤ß¡×¡£²ÈÂ²¹½À®¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î¤«¤º¤Ò¤³¤¯¤ó¡¢¤¢¤¤Ò¤³¤¯¤ó¡Ê9ºÐ¡Ë¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¤¿¤Ä¤Ò¤³¤¯¤ó¡Ê8ºÐ¡Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î5¿Í²ÈÂ²¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ½¸¤á¡Ê¿å¶ÌÌÏÍÍ¤ò²¿Ëç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ä²ÈÂ²·ÁÂÖ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤ä¡Ø²ÈÂ²¡Ù¤Îºß¤êÊý¤â¤Þ¤¿¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²Áü¤äÌò³ä´Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌµ°Õ¼±¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¹ÎÄê¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ò²þ¤á¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ 1999Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡Ö¥Ó¥ª¥ì¥Þ¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎºÆÄêµÁ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖÈà½÷¤ò¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤¢¤±¤ß¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌ¤â¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£1999Ç¯¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤±¤ß¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¤¢¤±¤ß¤µ¤ó¡Ù¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤ò´Þ¤á¤Æ¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡2Æü¤«¤é¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤Ê²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¡×¤òÊç½¸¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ó¥ª¥ì¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤¢¤±¤ß¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¾Á°¤Ï¡Ö¤¢¤±¤ß¡×¡£²ÈÂ²¹½À®¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î¤«¤º¤Ò¤³¤¯¤ó¡¢¤¢¤¤Ò¤³¤¯¤ó¡Ê9ºÐ¡Ë¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¤¿¤Ä¤Ò¤³¤¯¤ó¡Ê8ºÐ¡Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î5¿Í²ÈÂ²¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ½¸¤á¡Ê¿å¶ÌÌÏÍÍ¤ò²¿Ëç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ 1999Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡Ö¥Ó¥ª¥ì¥Þ¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎºÆÄêµÁ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖÈà½÷¤ò¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤¢¤±¤ß¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌ¤â¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£1999Ç¯¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤±¤ß¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¤¢¤±¤ß¤µ¤ó¡Ù¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤ò´Þ¤á¤Æ¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡2Æü¤«¤é¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤Ê²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¡×¤òÊç½¸¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£