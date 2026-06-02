5月31日に東京ドームで『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を終えた嵐。1999年のデビューから約26年半のグループ活動に幕を下ろし、5人での活動の“本当のフィナーレ”を迎えた彼らに、ファンからは惜別の声が続出している。

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松本潤の“変化”

そんな中、注目を集めているのが松本潤の“変化”だ。松本は6月2日に自身のInstagramを更新。《本当に楽しかった。ありがとう》とラストライブを振り返っている。

「松潤のインスタには写真が4枚添付されていて、1枚目は5人でシャンパングラスを傾けている手元の写真。それからステージ上に並べられたグラス、この写真にはピースをする松潤の手も写っています。そして会場に掲示されていた嵐のコンサートとイベントの年表、たくさんの花で作られた嵐のロゴマークの4枚です。

ラストライブの余韻を感じさせる投稿に、コメント欄には《こちらこそありがとう！》とファンからの感謝の声が続出しています」（芸能事務所関係者）

一方で、松本のヘアを担当した美容師・高木琢也氏のInstagramにも注目が。高木氏は松本について《MJってすんごい努力家で、繊細で、不器用で、本当はいつも自信なくて》《めっっっちゃくちゃ周りのことみて気を遣いまくっててそれでもそれを気づかさないように強がって》と振り返り、《歴史的瞬間を共にサポートさせていただき最高に光栄でした》と綴っている。

そして《きっと今頃、もっとこうすれば良かった、こう出来た、とか一人で反省会をしてるんだと思いますが。まじで最高のエンターテイメントでしたよ》と称賛したあと、《ご飯もほぼ食べず、水抜きをして挑んだんです。あなたはたまにはゆっくり休んでください》と、松本がストイックな体型管理をしていたことを明かしたのだ。

最高の状態でステージに上がった松本潤

松本といえば、2024年8月に石川さゆりのInstagramに載せられた写真が《顔も体もパンパンすぎる》《親近感わくボディーになってる》と話題になっていたが――。

「その頃と比べるとライブに登場した松潤はフェイスラインも引き締まり、シュッとした“アイドル然”とした姿に戻っていました。2024年の写真は役作りだったわけですが、それにしても相当努力されたんじゃないでしょうか。また松潤だけでなく、櫻井くんや大野くんも痩せて顔つきが変わっています。最後のステージにアイドルとして立つというプロ意識の強さを感じますね」（前出・芸能事務所関係者）

最高の状態でラストライブに挑んだ嵐のメンバーに、ネット上では

《ライブまでの調整がプロだわ》

《ファンのために頑張って仕上げてくれたんだと思うと泣ける》

《水抜きまでして……すごい覚悟だよね》

《最後の最後までキラキラしててカッコよかった》

などと多くの反響があがっている。

アイドルの嵐は完結したが、これからも彼らの活動は続いていく。5人それぞれの今後を見届けたい。