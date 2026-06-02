10日の広島戦でセレモニアルピッチを務める

西武は2日、10日にベルーナドームで行われる広島戦で、元乃木坂46で女優の山下美月さんがセレモニアルピッチを務めると発表した。大人気小説を舞台化した作品で初の単独主演を務める“天才美女”の降臨決定に、ファンからは歓喜の声が上がっている。

山下さんが主演を務める舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、シリーズ累計220万部を突破し2024年の本屋大賞を受賞した大人気小説の初舞台化作品だ。山下さんが演じる主人公の成瀬あかりは、西武のユニホームを着て閉店を控える西武大津店に毎日通い詰める、少し風変わりな女子中学生として描かれている。

球団を通じて山下さんは「ベルーナドームが地元から近く、幼少期によく家族と観戦をした思い出がある場所で、セレモニアルピッチをさせていただけるのをとてもうれしく思います!」とコメント。「当日は緊張してしまうと思いますが、1球に気持ちを込めて投げさせていただきます!」と意気込んだ。2024年には原作者の宮島未奈氏も同ドームで大役を務めている。

大人気女優の登場決定に、SNS上のファンも大興奮の様子だ。「推しが いやああああああ! ぎゃああああああ!」「きたああああああああ」「始球式楽しみ」「西武ユニで始球式サイコーかー!」「美月カープ戦でセレモニアルピッチか 勝ったな、西武が」「可愛いいきたい」「マジ？」「さすがに可愛すぎんか?」と歓喜のコメントが相次いだ。

西武による山下さんの始球式の発表は、2日の午前11時頃に行われた。この日は18時から甲子園での阪神戦が予定されていたものの、台風6号の影響でお昼過ぎに中止が発表された。（Full-Count編集部）