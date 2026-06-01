日本と激闘を演じた南ア大会以来の出場、パラグアイ代表がW杯メンバー26名発表！
パラグアイサッカー協会は1日、FIFAワールドカップ2026に臨む最終メンバー26名を発表した。
南米予選を6位で突破し、4大会ぶり9度目のW杯出場を決めたパラグアイ代表。前回出場した2010年の南アフリカ大会では、決勝トーナメント1回戦で日本代表と対戦し、PK戦の末、ベスト8に勝ち上がって以来の本大会出場となる。
アルゼンチン人指揮官のグスタボ・アルファロ監督は、本大会に向けた26名のメンバーを選出。アメリカ・メジャーリーグサッカーやブラジル、アルゼンチンでプレーする選手を中心に、プレミアリーグからはサンダーランドに所属するDFオマル・アルデレーテ、ブライトンで三笘薫とチームメイトのディエゴ・ゴメスも順当にメンバー入りを果たしている。
本大会でグループDに入ったパラグアイ代表は、現地時間12日に開催国アメリカ代表との初戦を迎え、その後は同19日にトルコ代表、同25日にオーストラリア代表と対戦する。
最終メンバー26名は以下のとおり。
▼GK
オルランド・ヒル（サン・ロレンソ／アルゼンチン）
ロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）
ガストン・オルベイラ（オリンピア）
▼DF
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）
グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）
フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
ホセ・カナレ（ラヌース／アルゼンチン）
オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）
アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）
ファビアン・バルブエナ（グレミオ／ブラジル）
▼MF
ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）
マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）
ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）
ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／MLS）
アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス／MLS）
マティアス・ガラルサ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
アレハンドロ・ロメロ・ガマラ（アル・アイン／UAE）
▼FW
グスタボ・カバジェロ（ポーツマス／イングランド）
ラモン・ソサ（パルメイラス／ブラジル）
アレックス・アルセ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）.
イシドロ・ピッタ（レッドブル・ブラガンチーノ／ブラジル）
ガブリエル・アバロス（インデペンディエンテ／アルゼンチン
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
フリオ・エンシソ（ストラスブール／フランス）
アントニオ・サナブリア（クレモネーゼ／イタリア）
南米予選を6位で突破し、4大会ぶり9度目のW杯出場を決めたパラグアイ代表。前回出場した2010年の南アフリカ大会では、決勝トーナメント1回戦で日本代表と対戦し、PK戦の末、ベスト8に勝ち上がって以来の本大会出場となる。
アルゼンチン人指揮官のグスタボ・アルファロ監督は、本大会に向けた26名のメンバーを選出。アメリカ・メジャーリーグサッカーやブラジル、アルゼンチンでプレーする選手を中心に、プレミアリーグからはサンダーランドに所属するDFオマル・アルデレーテ、ブライトンで三笘薫とチームメイトのディエゴ・ゴメスも順当にメンバー入りを果たしている。
最終メンバー26名は以下のとおり。
▼GK
オルランド・ヒル（サン・ロレンソ／アルゼンチン）
ロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）
ガストン・オルベイラ（オリンピア）
▼DF
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）
グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）
フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
ホセ・カナレ（ラヌース／アルゼンチン）
オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）
アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）
ファビアン・バルブエナ（グレミオ／ブラジル）
▼MF
ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）
マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）
ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）
ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／MLS）
アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス／MLS）
マティアス・ガラルサ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
アレハンドロ・ロメロ・ガマラ（アル・アイン／UAE）
▼FW
グスタボ・カバジェロ（ポーツマス／イングランド）
ラモン・ソサ（パルメイラス／ブラジル）
アレックス・アルセ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）.
イシドロ・ピッタ（レッドブル・ブラガンチーノ／ブラジル）
ガブリエル・アバロス（インデペンディエンテ／アルゼンチン
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
フリオ・エンシソ（ストラスブール／フランス）
アントニオ・サナブリア（クレモネーゼ／イタリア）