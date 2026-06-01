6月8日放送「CDTV」3時間SP出演アーティスト＆楽曲発表 SixTONES・なにわ男子・櫻坂46ら 踊ってみた企画はLDH選抜
【モデルプレス＝2026/06/01】TBSでは、6月8日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」3時間スペシャルを放送。このたび、豪華出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】6人組アイドル、全員で念願ディズニーショット
音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける企画「マンスリーライブ！」。6月はデビュー6周年を迎えたSixTONESが参加。2週目はラブソング。人気曲「マスカラ」「バリア」に加え、民放テレビ初披露の「Strawberry Breakfast」「Flower cloud」の選りすぐりのラブソング4曲をパフォーマンスする。
11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「The Answer」、テレビ初披露の「Circus Night」、ニューアルバム「ND5」に収録されているリード曲「Celebrate」の全5曲をスペシャルメドレーで披露。Little Glee Monsterは現在放送中の日曜劇場『ＧＩＦＴ』の挿入歌「一輪」、&TEAMは3rd EP「We on Fire」の収録曲「Bewitched」、FRUITS ZIPPERは最高にポジティブで元気な最新曲「ぱわーオブらぶ」をそれぞれフルサイズパフォーマンス。櫻坂46は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ「What’s “KAZOKU”？」をフルサイズテレビ初披露。Kep1erは、「KILLA（Face the other me）」を新体制としてフルサイズで日本のテレビ初披露する。
Kvi BabaはKREVAとのコラボが話題の最新曲「BPM feat. KREVA」をKREVAとともに届ける。コブクロはメジャーデビュー25周年記念日にリリースされた楽曲「Starry Smile Story」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。好評企画“踊ってみた企画”ではLDH選抜がT.M.Revolutionの「HOT LIMIT」で熱いパフォーマンスを魅せる。“青春ソングフェス”では、アンダーグラフが「ツバサ」、hitomiが「LOVE 2000」、BAADが「君が好きだと叫びたい」、元Whiteberryのボーカル・前田有嬉が「夏祭り」、コブクロが「君という名の翼」、&TEAMのK＆JOが3月に開催されたイベント「CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026」で披露し反響を呼んだ、嵐の「Love so sweet」を披露。それぞれ青春を彩るヒット曲で番組を盛り上げる。（modelpress編集部）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA (Face the other me)」
櫻坂46「What's “KAZOKU”?」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
【マンスリーライブ】第2週（※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
【踊ってみた企画】
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
※参加者は以下
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太 （GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
【青春ソングフェス】
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO（&TEAM）「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
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◆6月8日放送「CDTV」出演アーティスト発表
音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける企画「マンスリーライブ！」。6月はデビュー6周年を迎えたSixTONESが参加。2週目はラブソング。人気曲「マスカラ」「バリア」に加え、民放テレビ初披露の「Strawberry Breakfast」「Flower cloud」の選りすぐりのラブソング4曲をパフォーマンスする。
Kvi BabaはKREVAとのコラボが話題の最新曲「BPM feat. KREVA」をKREVAとともに届ける。コブクロはメジャーデビュー25周年記念日にリリースされた楽曲「Starry Smile Story」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。好評企画“踊ってみた企画”ではLDH選抜がT.M.Revolutionの「HOT LIMIT」で熱いパフォーマンスを魅せる。“青春ソングフェス”では、アンダーグラフが「ツバサ」、hitomiが「LOVE 2000」、BAADが「君が好きだと叫びたい」、元Whiteberryのボーカル・前田有嬉が「夏祭り」、コブクロが「君という名の翼」、&TEAMのK＆JOが3月に開催されたイベント「CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026」で披露し反響を呼んだ、嵐の「Love so sweet」を披露。それぞれ青春を彩るヒット曲で番組を盛り上げる。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA (Face the other me)」
櫻坂46「What's “KAZOKU”?」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
【マンスリーライブ】第2週（※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
【踊ってみた企画】
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
※参加者は以下
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太 （GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
【青春ソングフェス】
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO（&TEAM）「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
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