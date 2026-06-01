▲FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり「奇跡じゃない」ジャケット

FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが、2026年にデビュー20周年を迎える。この同期の2組が6月3日に配信リリースするスペシャルコラボソング「奇跡じゃない」のジャケット写真が公開された。

ファンモン作品の定番となっている“顔ジャケ”が踏襲された今作のジャケット写真は、ファンキー加藤・モン吉・吉岡聖恵・水野良樹のソロアーティスト写真が並んだ4分割顔ジャケとなっている。さらに「奇跡じゃない」のショート音源も合わせて解禁となり、配信を前にSNSでも楽曲のサビ部分を楽しむことができる。

「奇跡じゃない」は、プライベートでも食事を共にする仲であるファンキー加藤と水野良樹が数年前から温めてきたツーマンライブにあわせて企画したもの。楽しいことばかりではなく、苦しいことや悔しいことも数々乗り越えながら、多くのリスナーの背中を押し続けてきたそれぞれの20年間の歩みと、お互いへの最大級のリスペクト、そして20年間応援し続けてくれているファンへの感謝の想いが込められた楽曲として届けられる。

また、お互いの20周年を記念したコラボプレイリスト企画もスタートした。こちらではFUNKY MONKEY BΛBY’S・いきものがかりとそれぞれの「最強の楽曲」をテーマにアンケートを実施し、その結果をもとにコラボプレイリストが作成される。アンケート回答期間は6月14日(日)18:00まで。

■プレイリスト企画

今年デビュー20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりの20周年コラボ施策開催！ それぞれの「最強の楽曲」をテーマにアンケートを実施し、その結果をもとにコラボプレイリストを公開します。

【回答期間】

〜 2026年6月14日(日)18：00

https://form.universal-music.co.jp/svy_20th_twomanlive/page/index.html

■＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞

6月20日(土) 東京ガーデンシアター

open17:00 / start18:00

6月21日(日) 東京ガーデンシアター

open16:00 / start17:00

出演者：FUNKY MONKEY BΛBY’S、いきものがかり

特設サイト：https://www.funkymonkeybabys.com/feature/20th_twomanlive