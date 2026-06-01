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ドイツ出身のYouTuber・ありがてぃも氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【在日２年目】日本語ペラペラになった方法、披露します」と題した動画を公開。在日2年目にして流暢な日本語を話すありがてぃも氏が、多くの視聴者から寄せられた「どうやって日本語を勉強したのか」という質問に答える形で、独自の学習法を解説した。



動画の冒頭でありがてぃも氏は、自身の日本語学習歴が「在日2年」ではなく、合計で約7年に及ぶことを明かした。その上で、学習のきっかけは子供の頃に見た日本のアニメだったと語る。特に『ONE PIECE』を日本語音声で視聴するようになったことからアニメに夢中になり、高校卒業後の空き時間に本格的な日本語学習を開始したという。



ありがてぃも氏が提唱する学習法の結論は、実にシンプルだ。それは「日本語を楽しみながら身につける」こと。アニメやゲームなど、自分が本当に好きなことを日本語で楽しむだけで、勉強しているという感覚なく語彙力や理解力が向上していく「好循環」が生まれると説明した。



しかし、この方法を実践するには準備段階が必要だと氏は指摘する。全くのゼロの状態では楽しむことが難しいため、まずは「ひらがな・カタカナ、漢字、基礎文法、基礎単語」といった基礎知識を「拠り所」として身につけることが重要だという。特に漢字については、部首と漢字のパーツを組み合わせた独自のストーリーを作ることで、約3000字を4ヶ月で覚えたと明かした。この基礎固めの段階は、学習における一番の「山」だと語った。



この基礎知識を土台として、あとはひたすら好きなコンテンツで日本語に触れる。膨大なインプットを通じて、文脈から知らない単語の意味を推測する力が養われるという。ただし、話す力（アウトプット）は別に練習が必要で、氏は日独交流会や言語交換などを通じて地道に会話力を磨いたそうだ。



地道な基礎学習と、それを土台にした「楽しみながら」の大量インプット。この組み合わせが、ありがてぃも氏の日本語力を飛躍的に向上させたと分析できる。外国語学習に伸び悩んでいる方は、一度この方法を試してみてはいかがだろうか。