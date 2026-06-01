CUTIE STREET、初のアリーナツアーを7都市で開催
CUTIE STREETが、2026年9月より初のアリーナツアー＜CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-＞を開催することを発表した。
アリーナツアーの開催は、5月30日（土）にGLION ARENA KOBEにて開催された＜CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day1＞内のMCにてメンバーからファンにサプライズ発表された。メンバーの川本笑瑠がMCでアリーナツアー開催をファンに伝え、「こんなに早く全国のきゅーてすと（ファンの呼称）に会いに行けることが本当に嬉しいです。私たちもまたみなさんに会いたいので、アリーナツアーみんな絶対来てね！」と呼びかけた。
今回のツアーは、9月23日（水・祝）の神奈川・横浜アリーナ公演を皮切りに、東京、宮城、福岡、兵庫、広島、愛知と7都市13公演を駆け抜ける。チケットは6月1日（月）正午よりファンクラブ先行受付がスタートしている。
また、翌日5月31日（日）にGLION ARENA KOBEにて開催された＜CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day2＞より「キュートなキューたい」のライブ映像が初公開となった。みんなで踊りたくなる“キューピカダンス”と、冒険のワクワク感や仲間との絆を歌ったライブ映像にも注目だ。
■＜CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-＞
9月23日（水・祝） 神奈川 横浜アリーナ
9月29日（火） 東京 有明アリーナ
9月30日（水） 東京 有明アリーナ
10月3日（土） 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
10月4日（日） 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
10月28日（水） 福岡 マリンメッセ福岡A館
10月29日（木） 福岡 マリンメッセ福岡A館
10月31日（土） 兵庫 神戸ワールド記念ホール
11月1日（日） 兵庫 神戸ワールド記念ホール
11月14日（土） 広島 広島グリーンアリーナ
11月15日（日） 広島 広島グリーンアリーナ
11月28日（土） 愛知 IGアリーナ
11月29日（日） 愛知 IGアリーナ
公式サイト：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/autumntour
◾️3rdシングルCD「キュートなキューたい / ナイスだね」
発売日：2026年5月27日（水）
購入：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD
初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）
CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）
STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）
アニポケ × きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）
通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）
▼収録曲
初回限定盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:ゆめみるプリマドンナ
04:ぷりきゅきゅ
CUTIE盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:ゆめみるプリマドンナ
04:I Amai Me Mind
STREET盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:ゆめみるプリマドンナ
04:Crush on you
アニポケ × きゅーすと盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:キュートなキューたい -TV size-
通常盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:ゆめみるプリマドンナ
▼予約者優先 先着オリジナル特典
○Amazon.co.jp
形態別メガジャケ
・初回限定盤 / きゅーすと盤 / 通常盤：形態別メガジャケ
・CUTIE盤：梅田、川本、古澤 デジタルサイン入りメガジャケ
・STREET盤：板倉、桜庭、佐野、増田、真鍋 デジタルサイン入りメガジャケ
○TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：桜庭遥花 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：桜庭遥花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：古澤里紗 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：古澤里紗 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
・初回限定盤：佐野愛花 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：佐野愛花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○楽天ブックス
・初回限定盤：増田彩乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：増田彩乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○ネオウィング
・初回限定盤：梅田みゆ デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：梅田みゆ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○セブンネットショッピング
・初回限定盤：川本笑瑠 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：川本笑瑠 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○Joshin（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：板倉可奈 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：板倉可奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○Sony Music Shop
・初回限定盤：真鍋凪咲 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：真鍋凪咲 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○応援店共通特典
・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
▼スペシャルイベント情報
対象商品のCDに封入される「シリアルナンバー入りシリアルコード」でスペシャルイベントにご応募いただけます。
対象商品：
2026年5月27日（水）発売
CUTIE STREET『キュートなキューたい／ナイスだね』
・初回生産限定盤（KLC_90007） ￥3,000（税込）
・CUTIE盤（KLC_90008） ￥1,800（税込）
・STREET盤（KLC_90009） ￥1,800（税込）
※「アニポケ×きゅーすと盤」および「通常盤」はシリアルコード封入対象外となりますので、予めご了承ください。
【シリアルナンバー3点で1口応募】
・CUTIE賞：メンバーとぷり撮りいこ〜 個別ぷり撮影会（計40名様、各メンバー5名様ずつご当選）
※撮影したぷりの現物をお渡しします。データのお渡しはございません。
※ぷり撮影後の落書きはございません。ぷり撮影のみとなりますので、ご了承ください。
【シリアルナンバー1点で1口応募】
・STREET賞：プリマ衣装 TikTok撮影会 （計120名様、各メンバー15名様ずつご当選）
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/77593
▼衣装展示
展示期間：2026年5月26日(火)〜2026年6月1日(月)
※展示は予告なく終了、延長する場合がございます。
【展示衣装】
★たすき衣装
・古澤 里紗：HMVエソラ池袋 (東京都)
・佐野 愛花：アニメイト三宮店 (兵庫県)
・桜庭 遥花：タワーレコード渋谷店 (東京都)
・真鍋 凪咲：タワーレコード京都店 (京都府)
・川本 笑瑠：タワーレコード名古屋パルコ店 (愛知県)
・増田 彩乃：タワーレコード新宿店 (東京都)
・梅田 みゆ：タワーレコードアミュプラザ博多店 (福岡県)
・板倉 可奈：タワーレコード仙台パルコ店 (宮城県)
★パンクリボン衣装
・古澤 里紗：タワーレコード福岡パルコ店 (福岡県)
・佐野 愛花：タワーレコード静岡店 (静岡県)
・桜庭 遥花：タワーレコード札幌パルコ店 (北海道)
・真鍋 凪咲：タワーレコード横浜ビブレ店 (神奈川県)
・川本 笑瑠：HMV＆BOOKS SHIBUYA (東京都)
・増田 彩乃：タワーミニららぽーと名古屋アクルス店 (愛知県)
・梅田 みゆ：タワーレコード神戸店 (兵庫県)
・板倉 可奈：タワーレコード金沢フォーラス店 (石川県)
その他店舗キャンペーンの詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/80249
▼テレビアニメ「ポケットモンスター」
毎週金曜よる6時55分からテレ東系にて放送中
※一部地域では放送日時が異なります
◾️＜CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET-＞
＜CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day1＞
日時：2026年6月16日（火） OPEN16:00 / START 18:00（予定）
会場：東京都 有明アリーナ
＜CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day2＞
日時：2026年6月17日（水） OPEN15:30 / START 17:30（予定）
会場：東京都 有明アリーナ
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cslive0405street
◾️＜CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER＞
日時：2026年7月25日（土）18:00開演
2026年7月26日（日）18:00開演
会場：世宗大学・大洋ホール
▼チケット情報
・Weverse KAWAII LAB. GLOBAL MEMBERSHIP会員先行（抽選販売）：https://weverse.io/kawaii_lab/notice/34565
・韓国国内：https://to.livet.one/CS2026SUMMER
・グローバル：https://to.livet.one/CS2026SUMMERG
◾️＜CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026＞
2026年8月25日（火）開場 16:30 / 開演 18:00
2026年8月26日（水）開場 15:30 / 開演 17:00
会場：東京都 日本武道館
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/2ndanniversarylive
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