トレードで加入の尾形崇斗投手

新天地で圧巻の投球を見せた。プロ野球・DeNAの尾形崇斗投手が5月31日、ペルーナドームで行われた西武との交流戦に移籍後初登板、初先発。5回を投げて2安打無失点、7三振を奪う力投を見せた。ソフトバンクからトレード加入した右腕に、野球ファンから「ノビもキレも半端ない！」「なんで放出したの？」といった声があがっている。

尾形は初回先頭のカナリオに対し、全球ストレート勝負で3球三振に切って取るなど、立ち上がりからギア全開。2回には四死球で1死一、二塁のピンチを招いたが、岸を156キロの直球で空振り三振、続く石井も158キロの直球で空振り三振に取り、ピンチを切り抜けた。

2017年育成ドラフト1位でソフトバンクに入団した27歳の尾形は、先月12日に発表された山本祐大とのトレードで、井上朋也と共にDeNAに移籍。衝撃のトレードから19日、移籍後初の1軍のマウンドで、結果を残した。

自己最速タイとなる159キロも記録して、三塁すら踏ませない見事な投球ぶりを、パーソル パ・リーグTVの公式Xが「力強い真っすぐで相手打線をねじ伏せる！」と記して動画で投稿すると、ファンからも反応が相次いだ。

「本当の古巣への恩返し。ようやった尾形」

「ホークスファンだけど山本佑大が素晴らしすぎたから、尾形も活躍してくれて嬉しい」

「惚れ惚れする球質」

「山本を出す横浜もビックリだけどこれを出すソフバンにもビックリだよ」

「やっぱストレートバケモノすぎるて」

「早くホークス相手に恩返ししてほしい」

「やばいのは知ってたけど想像以上やわ 先発で150後半出せるのすごいわ」

「ストレートの伸び方改めてエグイな 横浜で右のエースになってくれ」

「山本祐大は凄いけど尾形なんで放出したの？と思っているホークスファンです」

試合は、尾形の後を継いだ中継ぎ陣の好投もあり、DeNAが6-0で西武を下している。交換相手の山本もソフトバンクで13試合に出場し、打率.350、2本塁打、8打点。強肩も披露するなど攻守に活躍している。



（THE ANSWER編集部）