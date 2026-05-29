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社労士が徹底解説、1回の昇給で複数の助成金を受給する「リスキリング支援コース」のカラクリ

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わがまま社労士の人財革命チャンネルが「【機会損失】今年度最注目の助成金！リスキリング支援コースを活用して会社を急成長させる方法」を公開した。動画では、社労士のたかこ先生が「人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース」の活用法について解説し、1回の昇給で複数の助成金を併用する戦略を提示している。



たかこ先生はまず、デジタル化や脱炭素といった社会の急激な変化に対応するため、企業が従業員に新しい知識や技術を身につけさせる「リスキリング」の重要性を強調。この取り組みを国が金銭面で支援する制度が同コースであると説明する。助成の枠組みは大きく「経費助成」「賃金助成」「設備投資加算」の3つに分けられ、受講料の75%や、訓練中の賃金として1時間あたり1,000円が支給される。



さらに、今年4月に新設された中小企業向けの特例である「設備投資加算」に言及。新たな事業展開に必要な機器やシステムを導入した場合、その費用の50%が追加で助成されると語る。ただし、この加算を受けるためには、訓練終了後に賃金を5%以上アップさせる「賃金要件」、または手当を新設して3%以上アップさせる「資格等手当要件」のいずれかを満たさなければならない。



たかこ先生は「訓練終了後1年以内に昇給させればいい」と述べ、定期昇給のタイミングに合わせることで企業の負担を抑えられると指摘。また、業務改善助成金など他の制度と組み合わせることで、「1回の昇給で2つの助成金が対象にできる」と語った。AI導入など新しいビジネスに挑戦する企業にとって、この助成金は極めて有効な選択肢であると結論付けている。