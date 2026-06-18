「十分な安全管理体制の確保を怠ったのはほかならぬ被告だ」。知床半島沖で２０２２年４月に起きた観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長、桂田精一被告（６２）に対し、釧路地裁は１７日、同罪で科すことのできる最長の禁錮５年の判決を言い渡した。法廷に足を運んだ乗客の家族は、被告の安全管理のずさんさを指摘する判決の言葉に、静かに耳を傾けた。６０歳代だった父親が