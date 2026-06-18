愛知県岡崎市で、「メンズエステ」と称して違法な性的サービスを提供した疑いで、経営者の男らが逮捕されました。逮捕されたのは、メンズエステ店「ハラスパ」などの経営者・手塚悠輔容疑者(42)と従業員の蕪野大容疑者(40)です。2人は今年2月、風俗営業が禁じられた地域の集合住宅で、客の男性に性的なサービスを提供した疑いが持たれています。調べに対して手塚容疑者は、「店を経営したことは間違いないが、