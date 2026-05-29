歌手の工藤静香さんは5月28日、自身のInstagramを更新。“32年前”の衣装を着用した姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：工藤静香さん公式Instagramより）

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歌手の工藤静香さんは5月28日、自身のInstagramを更新。ヒョウ柄のロングブーツを着用した姿を公開しました。

【写真＆動画】“ジャガラ”衣装の工藤静香

「懐かしいです」

工藤さんは「なんと!!!!!!!!!!!!!!無理矢理履きました」「すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前　笑笑笑笑　32年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」とつづり、3本の動画と3枚の写真を投稿。1994年発売のシングル『Jaguar Line』で着用していた、ヒョウ柄のロングブーツを着用した姿です。ボーダーのタンクトップにデニムパンツというコーディネートで、腕や脚の細さが際立っており、圧巻のスタイルに目を奪われます。

コメントでは「時空を超えて女豹現る!!」「体型変わらないしーちゃん凄い」「昔から全く変わらないしーちゃん最強すぎます」「32年前のブーツを履きこなしてるしーちゃんカッコいい」「ジャガラのブーツ　今もお母様が保管しててくれて凄すぎます　懐かしいです」「めちゃくちゃカッコいい　なんとゆうスタイルの良さ　またジャガラの衣装も着てほしいですw」「世界中探してもしーちゃんしか履けないブーツコーデ」と、絶賛の声が寄せられました。

ミュージックビデオも掲載

また同投稿では、『Jaguar Line』のミュージックビデオの一部も掲載した工藤さん。当時とスタイルが変わっていないことが分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)