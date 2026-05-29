クロックワークスにより、新作映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』が2025年5月29日（金）より全国ロードショーされました。

誕生から85年以上が経ち、世代を超えて世界中で愛される最強コンビのトムとジェリーが、誰も見たことのない新たな世界へ時空を超えて旅立ちます。

シリーズ初の全編フルCGアニメーションで描かれるこの映画は、ふたりが時空を超えて未知なる世界へと迷い込む、かつてないスケールのアドベンチャー。

圧倒的な映像美と、おなじみのドタバタ劇が融合した極上のエンターテインメントです☆

クロックワークス 映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』

公開日：2025年5月29日(金)より全国ロードショー

上映時間：99分

配給：クロックワークス

映倫区分：G

映画の舞台は、魔法の羅針盤を展示している博物館から始まります。

いつもどおり激しい追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリーでしたが、その最中、展示されていた古代の秘宝「星の羅針盤」をうっかり作動させてしまいます。

まばゆい光と共にタイムスリップしたふたりがたどり着いたのは、不死鳥仙人とユニークな守護獣たちが暮らす数千年前の異世界“黄金の都”。

しかしそこには、羅針盤の力で世界を征服しようと企む邪悪なラット魔王の魔の手が迫っていました。

元の世界へ戻るため、いつもケンカばかりの最強（？）コンビが、まさかの一時休戦をして立ち上がります。

映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』の見どころと魅力

この映画の最大の魅力は、なんといってもシリーズ初となる「全編フルCGアニメーション」で描かれる圧倒的な映像美です。

光り輝く古代の秘宝“星の羅針盤”の幻想的な輝きや、タイムスリップした数千年前の美しい異世界“黄金の都”の景観が、圧倒的なスケール感で表現されています。

従来の2Dアニメーションのコミカルな良さを残しつつ、細部まで作り込まれた立体感あふれるフルCGによって、ハチャメチャな追いかけっこの大迫力アクションがさらにパワーアップしました。

どんなピンチもポジティブに！おっちょこちょいで憎めないトムの魅力

劇中では、一生懸命に博物館の警備員のアルバイトとして働くトムのコミカルな姿が収められています。

侵入者（？）のジェリーを捕まえようと消火器を手に狙うシーンや、魔法の力でタイムスリップした際には、消火器の噴射の勢いでまるでほうきに乗っているかのように大空を飛び回る描写など、映画らしいハチャメチャな展開が満載です。

おっちょこちょいでどこか憎めない愛嬌と、ジェリーのいたずらや異世界の登場人物たちが巻き起こす驚愕の展開に翻弄される辛辛強さを持つトム。

神様ではないとバレたと思い込んで大慌てでおびえたり、どんなピンチに直面してもポジティブ（？）に変換して決してめげない姿が、観客にたくさんの笑いを提供してくれます。

魅力的な異世界のキャラクターたちと一目惚れのドラマ

タイムスリップした黄金の都では、魅力溢れる新キャラクターたちが続々と登場するのも見どころです。

不死鳥仙人（CV：佐藤拓也）と共に、相棒の不死鳥・フィーニー（CV：多田野曜平）に乗って大空を駆け巡る壮大なシーンは、これまでのシリーズにないダイナミックさ。

さらに、圧倒的な華やかさと凛とした佇まいで魅了する京劇の役者・ジェイド（CV：久保ユリカ）を見て、トムの目が一瞬にしてハートになり虜になってしまうユニークな描写も描かれています。

ジェイドたちの前で、身体を大きくさせたムキムキな姿に変身して勇敢さをアピールしようと意気込むトムの健気な姿も描かれています。

世界の危機を前に最強（？）コンビがまさかの一時休戦！

異世界の黄金の都でも相変わらず激しい追いかけっこを繰り広げるトムとジェリーですが、世界を征服しようと企む邪悪なラット魔王の脅威を前に、ふたりはまさかの一時休戦を選びます。

大きな樽が並ぶ部屋で、作戦を練るように笑顔を見せながらやり取りする様子など、ケンカするほど仲がいいふたりならではの強い絆が感じられる胸熱な展開へと発展していきます。

邪悪なラット魔王の手によって電気が走る檻の中へお縄にかかってしまう絶体絶命のピンチを妙案で切り抜けようとしたり、たくさんの爆竹を背負って勇敢に対峙しようとしたりと、世界を救うために奮闘するトムの格好良い活躍にも期待が高まります。

ジェリーをちゃっかり肩に乗せて一緒に手を振るシーンなど、ハチャメチャな大冒険の末にふたりが届けてくれるエンディングは見逃せません。

どんな困難な状況もポジティブな笑いに変えて突き進む、まさに世界中から愛されるキャラクターであるトムとジェリー。

映画館の大スクリーンだからこそ味わえる、笑ってドキドキワクワクできる最高のタイムスリップアドベンチャーです。

クロックワークス映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』の紹介でした。

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