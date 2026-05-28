２７日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、半年に一度の「みんなの説」が放送された。

１本目は「縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたらひょうろくだと思って声かけちゃう説」。３年前は「青ライダース細身ハゲがいたら小峠と思って声かけちゃう説」でひょうろくが小峠風に変身したが、今回はその「アンサー企画」として、小峠がひょうろく風となり、同期芸人らが引っかかるかを検証した。

同期のきしたかの・高野は完全に引っかかり、小峠に平謝り。「びっくりしました、本当に。ひょうろくですよ」と絶賛すると、小峠も「なんかうれしいね」とニンマリ。

大の仲良しというあらぽんも引っかかり、３人目はひょうろくとしょっちゅう会っているさらば青春の光・森田哲矢。ひょうろく風の小峠の後ろ姿を見ても「ひょうろく」と声は掛けず、警戒するような視線。すれちがいざまに顔を見ると「おざっす」と挨拶し、小峠も「っす！」と挨拶。小峠をイジることなくその場を通り過ぎた。

ネタバレをすると、森田は「ひょうろく味はありましたけど」「あのね、ちょっと太いんですよ」と、本物のひょうろくはもっと細身だと指摘。小峠も「違うんか」と残念がり「にしてもさ、素通りする？『おざっす』『はい、はい』って寂しいって」と訴えていた。