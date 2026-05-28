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料理系YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ルウ1個で1人前】濃い濃い、ウマウマ！カレー炒飯」と題した動画を公開。今回は、視聴者からのコメントをきっかけに、味付けはカレールウ1個だけで完結する、手軽で本格的なカレー炒飯を紹介。



このレシピの最大のポイントはカレールウの溶かし方。炒めた炒飯の中央にスペースを空け、一度火を止める。そこにカレールウを置き、鍋底にこすりつけるようにして余熱で溶かしていきます。動画内では「火をつけてるとごはんが焦げるので 消して、余熱で溶かす」と失敗しないコツが解説されています。



カレー欲も炒飯欲も同時に満たしてくれる欲張りな一皿。今日のランチや、サッと済ませたい日の夕食に、ぜひ試してみては。



また、めしコイズミではこの他にも「ルウ1個で1人前」シリーズの動画を公開しているので

気になる人はチェックしてみよう。



【レシピ】

［材料］（1人前）

・ごはん：200g

・卵：1個

・ジャワカレー辛口：1かけ

・ピーマン：1/2個（粗みじん切り）

・チャーシュー：30g （角切り）

・なると：適量（角切り）

・長ネギ：1/4本（小口切り）

・サラダ油：大さじ2

・福神漬：適量



［作り方］

1. フライパンにサラダ油（大さじ2）を引き、強火で加熱して馴染ませる。

2. 卵を割り入れ、手早く崩したら、すぐにごはん（200g）を加える。

3. オタマの背で叩きながら、卵が全体に混ざるまで炒める。

4. 粗みじん切りにしたピーマン、角切りにしたチャーシューとなるとを加え、具材が温まる程度までさらに炒める。

5. 中央にスペースを空け、一度火を消す。鍋底にカレールウを置き、余熱を使ってこすりつけるように溶かす。

6. ルウがちゃんと溶けたら再び点火し、炒めながらルウを全体に混ぜ込む。

7. 全体にルウが馴染んだら、最後に小口切りにした長ネギを加え、サッと炒め合わせる。

8. 器に盛り付け、お好みで福神漬けを添えて完成。