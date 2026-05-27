千葉県で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「浦安市」を抑えた1位は？【2026年調査】
過ごしやすい初夏の陽気に包まれ、お出かけや旅行の計画とともに「将来の移住」へ関心が高まる時期を迎えました。年齢を重ねても快適に、そして安心して暮らせる理想の街について考えてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、千葉県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「浦安市はディズニーリゾートがあることで有名ですが、海に近く住環境が整った住宅地としても優れています。生活インフラが充実しており、老後も便利に暮らせる点が魅力的です」（30代女性／北海道）
「孫と遊びに行くのいいから」（50代男性／愛知県）
「徒歩圏内でディズニーをまったり楽しみたいから」（40代女性／東京都）
▼回答者コメント
「県内最大都市で、医療・交通・商業施設の充実度が非常に高く、海浜エリアは街並みもきれいで、シニア世代からも人気があり、車なしでも生活しやすい点が大きな魅力だからです」（60代女性／愛知県）
「千葉市が老後の住まいとして選ばれる主な理由は、JR千葉駅周辺の商業・医療施設の充実（利便性）と、郊外の緑豊かな住環境が両立している点です。温暖な気候で交通の便も良く、都心へ約40分でアクセスでき、平坦な土地も多いため、アクティブシニアにとって生活しやすい環境が整っています」（50代男性／愛知県）
「医療機関が充実していて、都市と自然のバランスがいい所なので」（50代男性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、千葉県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：浦安市／40票東京湾に面した美しい都市景観が広がり、有名テーマパークがある街としても知られる洗練されたエリアです。計画的に整備されたフラットな街並みは歩きやすく、開放的なパームツリーや海の景色が日常にリゾート感を演出。都心へのアクセスも極めて良好で、先進的かつ快適なシニアライフが期待できます。
▼回答者コメント
「浦安市はディズニーリゾートがあることで有名ですが、海に近く住環境が整った住宅地としても優れています。生活インフラが充実しており、老後も便利に暮らせる点が魅力的です」（30代女性／北海道）
「孫と遊びに行くのいいから」（50代男性／愛知県）
「徒歩圏内でディズニーをまったり楽しみたいから」（40代女性／東京都）
1位：千葉市／64票千葉県の県庁所在地であり、都市の利便性と豊かな自然がベストバランスで融合した政令指定都市です。高度な医療機関や大型の商業インフラがそろう一方で、広大な千葉公園や稲毛海浜公園など、四季の緑や海に親しめるスポットも豊富。移動のストレスが少なく、安心して長く暮らせる点が高く評価されました。
▼回答者コメント
「県内最大都市で、医療・交通・商業施設の充実度が非常に高く、海浜エリアは街並みもきれいで、シニア世代からも人気があり、車なしでも生活しやすい点が大きな魅力だからです」（60代女性／愛知県）
「千葉市が老後の住まいとして選ばれる主な理由は、JR千葉駅周辺の商業・医療施設の充実（利便性）と、郊外の緑豊かな住環境が両立している点です。温暖な気候で交通の便も良く、都心へ約40分でアクセスでき、平坦な土地も多いため、アクティブシニアにとって生活しやすい環境が整っています」（50代男性／愛知県）
「医療機関が充実していて、都市と自然のバランスがいい所なので」（50代男性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)