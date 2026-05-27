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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう鍋出さない。レンジ8分・無限バターポン酢パスタが反則の旨さ」と題した動画を公開しました。鍋や包丁を使わず、電子レンジだけで完結する手軽で絶品なパスタレシピを紹介しています。



動画は、1人前のパスタを半分に折って耐熱容器に入れるところからスタートします。水を加えた後、かさ増しとなるえのきをキッチンバサミでカットして投入。「今日も包丁はお休み中」と、とことん手間を省くスタイルを見せています。



驚くことにラップは不要で、そのまま電子レンジにおまかせで加熱します。加熱後、バター、水気を切ったツナ水煮、味ぽんを投入。「バターと味ぽんは相性抜群」と、その組み合わせの良さをアピールしました。



全体をよく混ぜ合わせてバターが溶けたら、刻み海苔をトッピングして完成です。実食シーンでは「さっぱりうますぎる！」「安くて、簡単で、旨い」と、大満足の様子が収められています。



疲れた日のランチや夕食に、洗い物も少なく済むこのレシピをぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・パスタ（1.5mm・茹で時間5分のもの） 100g

・水 250ml

・えのき 約50g

・バター 10g（マーガリンでもOK）

・ツナ水煮 1缶

・味ぽん 大さじ2

・刻み海苔 適量



［作り方］

1. パスタを半分に折って耐熱容器に入れる。

2. 水を加え、えのきをキッチンバサミで切り入れる。

3. ラップをせずに、電子レンジ（500Wで9分40秒、または600Wで8分）で加熱する。

4. 加熱後、バター、水気を切ったツナ水煮、味ぽんを加え、バターが溶けるまでよく混ぜ合わせる。

5. 刻み海苔をトッピングして完成。